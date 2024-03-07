Несут смерть врагам в ночное время: на что способны украинские дроны "Баба Яга"

Вооруженные Силы Украины имеют на вооружении ночные бомберы – беспилотники многоразового использования, сбрасывающие боеприпас на вражескую цель. Их россияне называют "Бабой Ягой".

Какие подарки оккупантам приносит этот ночной кошмар, рассказал 24 Каналу Юрий Федоренко – командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес". Он добавил, что Украина имеет прогресс по развитию роботизированной техники и систем БПЛА.

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Какие задачи выполняют ночные бомберы

Существует несколько видов ночных бомберов. Их производит ряд украинских компаний и все они имеют разные названия, но их объединяет одна общая характеристика – они несут смерть врагам в ночное время.

Конечно, этот дрон можно использовать днем, но в таком случае он даже не перелетит линию разграничения. Ведь бомбер достаточно массивный и в дневное время его видно.

Враг легко сможет сбить "Бабу Ягу". Поэтому эти средства применяются только в темное время суток. Ночью его не видно, иногда слышен гул, но с той высоты, с которой мы работаем, враг не всегда слышит,

– отметил Федоренко.

БПЛА "Баба Яга" удачно разбивает различные укрепления россиян и уничтожает легкобронированную технику, нанося удар мощным боеприпасом. Также эти коптеры применяют для поставки в труднодоступные места на передней линии необходимой продукции, в частности, медикаментов, пищевых продуктов, а иногда даже боеприпасов.

"Для того, чтобы лишний раз не рисковать личным составом на путях перемещения из тыловой зоны к позиции", – добавил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Техническое развитие и постоянная модернизация

Сейчас в Украине активно развивается роботизированная техника и системы БПЛА. Сейчас на воде и под водой Вооруженные Силы Украины имеют преимущество над врагом с точки зрения беспилотных систем.

Так, как сейчас, наши беспилотные катера уничтожают российские корабли, то через пару лет у врага будут только остатки от флота,

– отметил Федоренко.

Кроме этого, Украина развивает наземную роботизированную технику. Силы обороны уже имеют ряд автомобилей, которые выполняют следующие функции:

довозят необходимую продукцию к передней линии;

могут вывезти из сложной зоны раненого;

проводят заминирование и разминирование.

Это не будущее, о котором мы говорим, мол, вот оно будет. Это настоящее, которое уже обеспечивает мощный результат на поле боя,

– сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

По его словам, нам необходимо держать постоянную динамику масштабирования удачных образцов производства, а также постоянной инновации, совершенствования и модернизации средств. Ведь то, что эффективно работало в начале 2023 года, стало почти неэффективным в конце года.

"Производства постоянно коммуницируют с фронтом, спрашивают о проблемах, с которыми сталкиваются военные, и проводят модернизации. В результате в начале и в конце года получают почти разные средства по техническому развитию и уровню", – подытожил Федоренко.

Производство дронов в Украине