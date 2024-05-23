Связано с визитом Путина: почему Британия подтвердила, что Китай передает летальное оружие России

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства, что Китай предоставляет России летальную помощь. Зато в США отметили, что не могут это подтвердить. Вероятнее всего, эта несогласованность между заявлениями произошла специально.

Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что на сегодня есть конкретные данные о том, что 90% микроэлектроники и 70% станков Россия импортирует из Китая. А двусторонняя торговля между обеими странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов за 2023 год.

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Чего ожидать от Китая

Как отметил Харитонов, американская разведка владеет огромным количеством информации. Но, конечно, не всю они обнародуют по дипломатическим соображениям. Сейчас пошла "разблокировка" информации о летальном оружии от Китая.

Это произошло на фоне визита диктатора Путина в Китай. Все ожидают, что именно Си Цзиньпин приказал Путину.

Главе Китая последовательно указывают на то, чтобы он наконец прекратил войну России против Украины. Ведь понятно, что именно Китай является основной финансово-экономической причиной продолжения войны. Они держат на плаву российский ВПК.

Мы не знаем, до чего дошел Си с Путиным. И как все дальше будет разворачиваться. Поэтому британский министр вышел с таким заявлением. Это определенным образом делает невозможным маневры для дальнейших действий Китая. США вышли с позицией выжидания. Возможно, они еще прямо об этом не будут говорить. Но вероятно, что такая информация появится,

– подчеркнул Харитонов.

Запад пытается откорректировать китайский курс относительно войны в Украине. В публичном пространстве там призывают, чтобы Пекин перестал оказывать помощь России. Неформально вопрос значительно сложнее. Там напрямую требуют у Си Цзиньпина остановить войну. Ведь Китай прямо поддерживает Россию.

Уже прямо говорят, что Китай это поддерживает и должен это остановить. Британцы об этом уже заявили. Теперь США сможет говорить Китаю: "Смотрите, мы озвучили это. Вы знаете, какие будут последствия. Если мы об этом заявим, то это запустит весь механизм санкций и многое другое". Точкой отсчета должен стать Глобальный саммит мира. Там мы увидим, какое решение принял Китай,

– подчеркнул Харитонов.

Китай и Россия: коротко