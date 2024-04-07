"Путин обижен": в ВСУ ответили, почему Россия активизировала террор Харькова

Российские оккупанты значительно усилили террор гражданского населения в Харькове. Это является частью государственной программы страны-агрессора в рамках которой она хочет достичь несколько целей.

Так, российские пропагандисты уже определенное время нагнетают ситуацию, заявляя, что Харьков должен быть уничтожен. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, отметив, что это делалось прежде всего для того, чтобы вызвать панику в украинском обществе и сломать сопротивление.

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Путин обижен, потому что его фантазии уничтожили

Кроме того, таким образом Владимир Путин хочет показать украинцам, что имеет серьезные намерения уничтожать и сжигать все и всех для того, чтобы склонить нас к повиновению.

Харьков – это тот город, на который Путин где-то имеет обиду, который уничтожил его фантазии быстрого занятия в 2022 году. Харьков – это тот город, который вызывает у Путина внутренние, морально-психологические, физические боли, после того, как россиянам пришлось отступать с Харьковщины, после молниеносной операции украинских Вооруженных Сил. Конечно, что прифронтовой город для Путина является образцовым объектом, чтобы показать свою дикость,

– объяснил Тимочко.

Российский диктатор также использует террор Харьковщины для своей информационной кампании. Это попытка показать, запугать западные сообщества, когда они сейчас сомневаются и думают, что делать и насколько эффективно нам помогать.

Путин пытается скрыть свои проблемы

"Сейчас Путин, как и каждый диктатор, который понимает, что выстроенная им империя рушится, переходит на тактику того самого низкого, худшего террора", – сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Россия не смогла накопить соответствующих сил для того, чтобы захватить или начать какую-то наземную операцию на Харьковщине. Путин понимает, что без мобилизации дотянуться до Харькова войсками ему вряд ли удастся. Именно поэтому он принял решение совершать дикий террор против харьковчан.

Днем 7 апреля в Харькове слышали четыре взрыва. Россия могла использовать авиабомбы для этой атаки. Но через несколько часов обстрел продолжился, вероятно, баллистическими ракетами.

С другой стороны, таким образом глава Кремля пытается склонить Украину к такому террору в ответ. Это стало бы для него прекрасной возможностью усилить ненависть к украинцам и начать масштабную мобилизацию.

Также это способ отвлечь внимание российского общества от внутренних проблем. Например, прорыва дамбы в Орске. Мол, "сейчас немного поубиваем украинцев и заживем". Если раньше за участие в так называемой "сво" россиянам обещали ордена и звания героев, то сейчас им предлагают снять уголовную ответственность, и чтобы они шли убивать и грабить в Украину.

"Уже даже риторика меняется, и в рамках этой риторики они меняют свою военную стратегию и вообще концепцию ведения войны", – подытожил Тимочко.

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