У Путина критически мало времени: разговор с Черником о планах оккупантов по Харьковщине

Россия начала стягивать войска к Боровой в Харьковской области. План оккупантов – элементарный, но у Владимира Путина не так много времени на реализацию.

Так, российские захватчики стремятся оккупировать как можно больше украинских территорий до того времени, как нам поступят большие пакеты военной помощи, особенно авиация. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник, отметив, что наше командование прилагает максимальные усилия, чтобы сорвать планы врага. Больше о замысле оккупантов и какие сигналы начал посылать Путин – читайте в материале.

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Какой сигнал панически посылает Путин

Владимир Путин уже не раз заявлял, мол, он не собирался оккупировать Харьков, а лишь хотел создать "санитарную зону" на севере Харьковщины. Эта территория, которую россияне все же оккупировали в нескольких районах возле Волчанска и чуть западнее, работает как "санитарная зона"? Потому что Путин утверждает, что она именно такие функции выполняет. Почему российский диктатор так часто вспоминает о якобы отсутствии своих намерений и идей оккупировать Харьков?

Я акцентировал бы на том, что бесконечная риторика вокруг Харьковского плацдарма – это прежде всего пропаганда. Путину надо показывать, что он что-то может; надо показывать, что он может контролировать и развивать динамику на поле битвы.

Относительно самого города Харькова, то это не серьезный разговор, потому что для того, чтобы за него по-настоящему побороться, надо сформировать хотя бы стотысячный, а то и ста пятидесяти тысячный корпус. Напротив двух наших областей есть в пределах до:

50 тысяч личного состава;

400 танков;

1000 стволов артиллерии;

1,5 тысячи бронированных машин.

Этого критически мало, чтобы по-настоящему что-то прорывать.

А в части, что Путин и не собирался оккупировать Харьков, то он пытается показывать, что он какой-то там "голубь мира". Это такой себе своеобразный сигнал, мол, надо уже искать какую-то точку для переговоров.

В России различные пропагандистские заявления звучат относительно того, какой город надо оккупировать. Недавно заявили будто "если Украина не согласится на ультиматумы Путина о прекращении войны, то надо оккупировать Одессу". Видим, что у россиян ресурса на Харьков не хватает, а они об Одессе вспомнили. Это пропаганда для того, чтобы всех запутать? С одной стороны, проявить себя "миролюбивыми, готовыми к компромиссу", а с другой стороны – запугать и заявлять, мол, "мы не только Харьков заберем, а еще и Одессу, и до Киева дойдем".

Да, 100%. Но здесь в части, что касается четырех областей (которые Россия хочет признать "своими" – 24 Канал), и почему именно сейчас Путин дает такой сигнал, есть определенный очень серьезный срез. России не удалось разладить Саммит мира, который состоялся в Швейцарии. Это, по правде, историческое событие. Россия не сумела его сорвать, хотя такую задачу перед собой ставила стопроцентно, но ситуацию надо разкачивать и в дальнейшем.

Европа стоит на пороге огромного электорального цикла. В Европарламент выборы уже состоялись. Там довольно неплохо улучшили свою ситуацию крайне правые и крайне левые. Помним, что рядовой житель в Европе все-таки что-то и решает, его голос весит.

Путин дает сигнал, что якобы готов принимать какую-то концепцию мира. Поверьте, очень многим европейцам безразлично, где проходит линия разграничения: такая, которая есть сейчас, или она условно подвинется на 100 километров вглубь Украины, или мы сумеем что-то отбить.

Действительно есть огромный запрос на то, чтобы войну прекращать. Там есть политические силы, которые действительно апеллируют именно к этому. Особенно крайне правые и крайне левые. Этот сигнал рассчитан на жителя Европы для того, чтобы они голосовали в нужном для Путина направлении.

Что задумали оккупанты возле Боровой

В последние дни много говорят о вероятном новом наступлении оккупантов в сторону реки Оскол, в сторону Боровой – от Сватово Луганской области в западном направлении. Там россияне якобы собрали примерно 10 тысяч своих резервов. Если оценивать эту мощь, которая там собрана, какие проблемы она может нанести нашей обороне? Действительно ли следует нашему командованию как можно быстрее задуматься над усилением обороны на этом участке фронта?

Я дал бы такой несколько специфический ответ, очень не люблю анализировать тактическую ситуацию. Тысячу раз убедился на своей собственной аналитике, особенно в начале этой войны, что противник разбирает каждое слово. Поэтому призываю всех коллег ограничиваться в конкретизации локаций.

Не имею ни малейшего сомнения, что наше командование прилагает максимальные усилия для того, чтобы потенциально сдержать там противника.

Что происходит на направлении Боровой: смотрите на карте

Почему противник действует так, а не иначе? Здесь опять же есть определенное "кривочтение", что вот россияне, мол, нашли какую-то такую точку, сейчас применят какую-то силу и тактику, что мы не сможем удержаться. Третье правило любой войны – это скрытый маневр. Откуда же мы знаем, они на самом деле там концентрируют силы или только делают видимость? И понимаем, первое правило войны – концентрация сил и средств. Может, и действительно концентрируют.

Противник не смог реализовать стратегическую задачу на Часовом Яре, и пытается хоть где-то улучшить свое положение. В их понимании все элементарно: как можно больше отрезать наших территорий, пока большие военные пакеты, особенно авиация, не заработают. Еще раз принципиально заострю – локация постольку, поскольку. Вся линия боестолкновения является относительно гомогенной и ценной как для нас, чтобы отбить, так и для них, чтобы оккупировать.

Что поставит авиацию России под тотальную угрозу

В Politico написали, что США разрешают Украине бить по приграничью России где угодно в случае угрозы атак, то есть говорится не только о Харьковской области, но, например, и о Сумской. В Минобороны Британии писали о том, что Россия теперь вынуждена держать дальше свою авиацию из-за угрозы ударов. Как и что может измениться сейчас в силах и средствах россиян возле приграничья? Действительно ли они могут передислоцировать определенные виды вооружения дальше от линии фронта?

Давайте поймем, чем позволили бить прежде всего американцы. Конечно, ствольная артиллерия, но это максимум 30 километров – все. Плюс буфер от границы для самой артиллерии 10 километров. Таким образом, имеем 20 километров. Хорошо ли это? Очень неплохо.

Например, механизированная бригада, когда выходит в район сосредоточения и затем начинает разворачиваться в боевые порядки сначала батальонного уровня, затем ротного, в упор к рубежу атаки, то их стартовая позиция как раз в пределах около 20 километров. То есть действительно уже есть чем их там доставать. Однако россияне тоже усваивают уроки – создали Харьковский плацдарм и пока не спешат создавать Сумской. А всю свою главную силу отвели на расстояние до 90 километров. Это очень много.

Там их достать можно только ATACMS, потому что штатный боеприпас М-31А1 и М-31А2 работает на расстоянии 84 километра. Так же учитываем минимум 15-километровую зону буферных пусков, следовательно – 70 километров. Все, что должны были забрать, уже забрали.

Конечно, хорошо, что подвинули (российскую авиацию – 24 Канал). Потому что тот же вертолет, условно Ми-24 или Ми-8, или штурмовик Су-25, который был в этой зоне, меняет философию пребывания в воздухе. То есть во временном выражении они больше берут на себя нагрузку. Следовательно, берут меньше оружия и больше горючего. Соответственно, на узлы и механизмы также начинается давление.

Кроме того, Су-25 не строят и строить уже не смогут. Плюс усталость пилотов. То есть мы их истощаем в стратегическом смысле. Но я не говорил бы, что это уже аж такое истощение, которое по-настоящему может что-то переломить.

Если бы разрешили бить ракетами ATACMS на глубину до 200 – 250 километров, особенно в кассетной части, то уже, по правде, в этой полосе сеть аэродромов, складов с горюче-смазочными материалами и пунктов управления стала бы по-настоящему под угрозой. Надеемся, что этот день придет. Пришел день штатного боеприпаса. Есть надежда, что придет и день ATACMS.



Украине нужны дальнобойные ATACMS / Getty Images

Какую технику Южная Корея может начать поставлять ВСУ

Правительство Южной Кореи заявило, что пересмотрит свою позицию по поставкам оружия в Украину. Это произошло на фоне договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. На что вообще потенциально мы могли бы рассчитывать от Сеула? Какие у них есть возможности? И что эта страна действительно может нам передать?

У них колоссальные возможности, но надо быть реалистом. Сначала смотрим на то, что у них там есть еще из советской техники. Как ни странно, у Южной Кореи есть как минимум один полк на Т-80У. Довольно неплохая машина. Правда, там с двигателем есть вопросы, потому что он газотурбинный, а не дизельный. Он очень мощный и может работать только до 300 километров – это ничто. Советский Союз так воевал: что только они прорвали линию обороны, то и погибли.

Но для нас и это будет хорошо, потому что все штатные боеприпасы 125 миллиметра у них есть, и в других танках советских образцов могут быть использованы. Есть у них несколько сотен БТР-80 и БТР-82. Мы же понимаем, что они все прокачаны по южнокорейским технологиям. Особенно системы прицеливания и наведения.

Но имеют также собственную роскошную технику. Например, замечательную пушку K9 "Гром", которая является ничем иным, как улучшенной версией американской пушки М109 "Паладин". Имеют просто огромную советскую линейку танков различных модификаций. Также танк К-1 с другой номенклатурой, К-2 "Черная пантера" – это уже под боеприпас НАТО. Один из лучших танков на планете Земля.

Если бы этим поделились ну хотя бы в несколько десятков на старте, то это было бы фантастически хорошо. Напомню, что имеют свой аналог F-35. Эскадрилья таких самолетов могла бы совершить переворот.

Какое оружие КНДР может передать Путину

Что касается Северной Кореи и России. На что Путин теперь может рассчитывать от КНДР? Чем они могут обеспечить российскую армию в ближайшее время?

Огромным количеством боеприпасов. Они с 1953 года бесконечно пополняли свои склады. Информация о том, что несколько миллионов единиц артиллерийских боеприпасов им (россиянам – 24 Канал) передали, соответствует действительности. Те источники не могут давать искаженную информацию, именно им доверяю.

Конечно, здесь есть один нюанс. В основном это минометные выстрелы до 82 миллиметра, но это все равно 4 – 6 километров нанесения ударов. Это довольно много. Здесь они точно о чем-то договорятся. Также не забываем, что самая массовая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" выпущена в количестве более 8 500 установок. Значительная часть из них есть в Северной Корее. Они также научились производить к ней боеприпасы.

По большей части все. Ничего большего они не предоставят России. Хотя есть еще одна прокачанная ракета Р-17 "Эльбрус", ей подняли дальность нанесения ударов до 900 километров. К стыду россиян, они потеряли свои производственные мощности по их производству. А корейцы сохранили и даже приумножили, улучшили.

В этой триаде все и будет вращаться. Не сомневаемся, что Россия даст какие-то моменты в части улучшения изготовления и ускорения ядерного оружия.

Способна ли Россия действительно оказать военную помощь КНДР

Рассматривают ли россияне, Путин и его окружение идею возможной помощи Северной Корее, если разгорится конфликт на Корейском полуострове? Они подписали соглашение о сотрудничестве в случае развязывания агрессивной войны с участием КНДР или России. Если Россия большинство ресурсов привлекает для того, чтобы продолжать войну против Украины, способны ли они еще что-то предложить Северной Корее как союзнику в случае начала масштабной войны в том регионе?

Способна. Особенно старую авиацию. Здесь есть очень интересный момент. Против нас они массово применяют только Су-34 и Су-25 в массовом режиме. Изредка Су-30 и Су-35 и только для управляемых авиационных ракет класса Х-59. Но у них на складах еще есть гигантский запас самого массового их истребителя Су-27. Если "на крыле" есть в пределах сотни, то на складах есть еще где-то 350. Это очень много.

Возникает вопрос, а почему же они не снимают, не модернизируют и не применяют против нас? Два нюанса. Прежде всего у нас довольно неплохая система противовоздушной обороны. Они не заходят. Относительно нас лучше работать с Су-34, в которой они смогли интегрировать этот УМПК – планерный модуль. Очень плохая новость, к сожалению, имеем подтвержденное применение ФАБ-3000. Это очень опасно для нас.



Путин и Ким Чен Ын подписали договор о сотрудничестве / Getty Images

Но у них есть проблема с пилотами. А вот условно несколько эскадрилий тех же Су-27 или даже Су-24 они могут обеспечить. На складах есть добрых две сотни машин. Или МиГ-29: в строю – в пределах до 90, на складах – под около 200. Примерно совокупно 60 – 80 машин этих классов, модернизировав, они могут привести к более-менее адекватному состоянию.

Но у Южной Кореи, с которой собирается КНДР воевать, так же неплохая система ПВО, мягко говоря. Эти самолеты могут быть конкурентно способными в такой войне?

Конечно, здесь вопрос, как их применять. Их можно применять, не заходя в воздушное пространство Южной Кореи. Вообще если мы говорим о зажигании там спички по-настоящему, то самолеты этих классов будут второстепенным оружием.

Прежде всего американцы применят массив ракет Tomahawk. Должен напомнить, что одна подводная лодка типа "Огайо", их есть три модифицированные именно под Tomahawk, может отстрелять револьверным способом 156 ракет. Один ракетный крейсер типа "Тикондерога" – это 122 ракеты. И один ракетный эсминец типа "Арли Берк" – это 90 ракет. Это если все дойдет по-настоящему, на эту минуту это ничто иное, как поднятие ставок и нагнетание.

Как бороться с трехтонными бомбами ФАБ-3000

Вы упомянули о первом подтвержденном факте применения россиянами ФАБ-3000 – трехтонной бомбы с модулем УМПК. Это произошло на Харьковщине вблизи поселка Липцы, пишут в телеграм-каналах. Разрушения действительно огромные. Это первый такой случай, хотя говорили о таких планах россиян давно. Насколько это опасный сигнал? Как этому противодействовать? Смогут ли россияне масштабировать использование таких бомб?

Будут пытаться. Как далеко пройдут – должно пройти какое-то время. То, что уже первая "ласточка" прилетела, это не хорошая новость для нас. Как с ними бороться? Это очевидно – F-16 сбивают в воздухе, те же Patriot могут сбивать их в воздухе. Дальнобойные ракеты решают эту проблему на аэродромах – там их накрывать.

Кстати Действительно ли Россия "впервые сбросила" на Украину новую ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

Сама бомба не сбивается. Конечно, возможно, со временем найдутся какие-то технологии. Инженерные мысли очень двигаются вперед в свое время. Считалось, что артиллерийские боеприпасы невозможно сбить. Возможно. Уже есть система, которая их сбивает. При этом коэффициент успешности 70%. Она на эту минуту очень дорогая, редкая. Но это начало. Не сомневаюсь, что американцы доведут до логического завершения. Рано или поздно она станет в строй.

Возможно, когда-то придет и точка, что найдут способ и сбивать саму бомбу. Но на эту минуту нет. Только носители. Как бороться с носителями – мы только что разобрали.



Истребитель Су-34, который может переносить ФАБы / Getty Images

О казни украинских военных

Время от времени появляются видеодоказательства обстоятельств казней врагом военнопленных на передовой. Установлены виновные в расстреле четырех наших военнопленных в районе Работино. Также зафиксировали обезглавливание одного из наших военных в Донецкой области. Насколько могут быть распространены такие проявления жестокости? На что это направлено? Почему так происходит?

Они такими были всегда. Они нас люто ненавидят, не могут принять историческую истину, что мы – другой народ. Я люблю исторические параллели. Что сделал Меншиков (Александр Меншиков – московский государственный деятель, военный преступник – 24 Канал), когда взял Батурин? Кому интересно, пусть прочитает, какую резню и каким образом они устроили. Наша история изобилует такими случаями.

Что известно о резне в Батурине В августе 1708 года, во время Северной войны между Швецией и Московией, российские войска под командованием Александра Меншикова захватили Батурин. В то время Батурин был важным центром на левобережье Украины, населенный преимущественно украинцами, казаками и их семьями.



Город подвергся жестоким репрессиям и массовым убийствам. По историческим источникам, тысячи украинцев, включая женщин и детей, были убиты, а город разрушен до основания.



Эта трагедия стала символом насилия и репрессий, которые сопровождали политику Российской империи в отношении Украины в то время. Она получила название "Резня в Батурине".

Кстати, американский генерал Джордж Паттон также заметил эту их черту. В письме к жене он писал: "Русские – варвары, бесконечно больные алкоголизмом, которые не жалеют ни своей, ни чужой жизни". Это их ментальный уклад. Они такие, по-другому не будет.

К сожалению, это лечится только распадом России. Несколько десятилетий, а на самом деле несколько поколений лечения их от этого ментального уклада. Других сценариев не существует в природе.