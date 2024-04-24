В Харькове в результате удара поврежден газопровод

Россия ночью 24 апреля обстреляла Харьков ракетами С-300. В результате вражеской атаки в городе был поврежден газопровод.

Ранее Терехов сообщал, что враг во время удара по Харькове целился по объектам критической инфраструктуры. В то же время в результате удара пострадал гражданский жилой комплекс.

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В Харькове после удара поврежден газопровод

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистам "Зеркало недели", что две ракеты С-300 взорвались возле многоэтажных домов в Шевченковском районе города. В то же время удар задел и газопровод.

Также поврежден газопровод. Пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне, утром начнем восстановление,

– отметил мэр города.

Он также пояснил, что в результате инцидента выбито множество окон. Кроме того, утром запланирован осмотр крыш домов.

В Харькове есть пострадавшие после российской атаки

В Харькове 24 апреля примерно в 00:35 слышали серию взрывов. За минуту прозвучали дополнительные взрывы. Воздушные силы до этого объявили тревогу в Харьковской области, предупреждая о потенциальной угрозе баллистических ракет.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что мишенью врага стал жилой комплекс в Шевченковском районе города. По предварительным данным, во время атаки враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры города.

Кроме того, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил информацию о повреждении гражданской инфраструктуры Харькова. Сейчас на месте происшествия в Шевченковском районе города осматривают районы, пострадавших от обстрелов. Аварийные службы активно реагируют на ситуацию.

К сожалению, не обошлась эта атака без пострадавших. В частности, стало известно о двух пострадавших в результате российской атаки города. Эти лица имели осколочные ранения. Еще два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс после окончания тревоги.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале рассказал, что враг ударил по Харькову двумя ракетами С-300. В результате этого было повреждено остекление и внешняя отделка четырех многоквартирных домов.