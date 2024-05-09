Свободных мест уже нет: в Харькове открывают новую подземную школу
В Харькове на днях откроется первая подземная школа, которая построена с нуля. В заведении смогут учиться почти 900 детей.
Это первая школа, которая была построена под землей, а не открыта на площадках, уже существовавших в метрополитене, сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Строительство ее было довольно тяжелым, ведь требовало получения многих разрешительных документов.
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Нужна ППО, чтобы не строить такие школы
Школа была построена в течение полугода. Стоимость объекта составляет 58,8 миллиона гривен.
В новом учебном заведении есть 20 современных кабинетов, в которых будут учиться дети. Комнаты настолько светлые и уютные, что нет ощущения, что они расположены под землей.
Новое учебное заведение посетил Харьковский городской голова Игорь Терехов, который отметил, что в нем сейчас уже нет ни одного свободного места. На следующий учебный год в подземной школе также все места заняты.
"Поэтому нам нужно строить такие школы. Также нам нужна современная ППО, чтобы не строить такие школы. Очень важно, чтобы наши дети имели возможность учиться в нормальных, настоящих школах, и мы не были вынуждены строить подземные", – отметил мэр города.
Харьков имеет право на безопасность
Также учебное заведение посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер. Он подчеркнул, что Харьков находится под постоянными обстрелами российской армии, которая уничтожает, разрушает гражданскую инфраструктуру, частные дома.
Россия терроризирует семьи и детей. Я думаю, ее намерение понятно: Россия хочет превратить Харьков в город-призрак. Она боится Харькова, потому что на самом деле город является для России символом украинской независимости и свободы. Именно поэтому Харьков имеет для Германии особое значение, и поэтому мы будем заботиться о нем. Храбрость этого города поражает нас всех,
– подчеркнул посол.
Он добавил, что харьковчане имеют право жить в мире, дети Харькова – беспрепятственно ходить в школу, а город Харьков имеет право на безопасность и нормальность.
Также Германия активно приобщается к восстановлению Харькова и области, помогает в восстановлении объектов инфраструктуры, предоставляет ресурсы для усиления противовоздушной обороны в целом Украины.
Россияне считают "командным пунктом"
В то же время на открытие подземной школы в Харькове отреагировали российские пропагандисты. В пабликах они цинично пишут, что это будет якобы "углубленный командный пункт для советников НАТО" и едва ли не призывают обстреливать школу.
Однако городские власти Харькова не собираются останавливаться. Уже к сентябрю планируется возведение еще 3 – 4 подземных школ в других районах Харькова.
"На самом деле пока город живет в условиях постоянных обстрелов, каждый район Харькова нуждается в таких школах", – отмечает Анна Черненко.
Россияне продолжают обстреливать Харьков
- Враг днем 8 мая внезапно нанес удары по Харькову. Попадание произошло по футбольной площадке, расположенной на территории школы. На ней на тот момент находились дети. В результате удара пострадали 7 человек, среди них 8-летняя девочка и трое парней 14, 14 и 15 лет. Двое из них были в тяжелом состоянии. Также травмы получил 55-летний мужчина, а двум женщинам 80 и 32 лет была оказана медицинская помощь на месте.
- Также оккупанты обстреляли Харьков в Пасху, выпустив 3 управляемые авиабомбы. В результате атаки в Шевченковском и Киевском районах было повреждено 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе. Кроме того, враг разрушил 3 частных дома.
- В частности попадание произошло в дом ректора Харьковского национального университета имени Каразина Татьяны Кагановской. Разрушена часть дома, остальное – повреждено, а также выбиты окна.