Свободных мест уже нет: в Харькове открывают новую подземную школу

В Харькове на днях откроется первая подземная школа, которая построена с нуля. В заведении смогут учиться почти 900 детей.

Это первая школа, которая была построена под землей, а не открыта на площадках, уже существовавших в метрополитене, сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Строительство ее было довольно тяжелым, ведь требовало получения многих разрешительных документов.

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Нужна ППО, чтобы не строить такие школы

Школа была построена в течение полугода. Стоимость объекта составляет 58,8 миллиона гривен.

В новом учебном заведении есть 20 современных кабинетов, в которых будут учиться дети. Комнаты настолько светлые и уютные, что нет ощущения, что они расположены под землей.

Новое учебное заведение посетил Харьковский городской голова Игорь Терехов, который отметил, что в нем сейчас уже нет ни одного свободного места. На следующий учебный год в подземной школе также все места заняты.

"Поэтому нам нужно строить такие школы. Также нам нужна современная ППО, чтобы не строить такие школы. Очень важно, чтобы наши дети имели возможность учиться в нормальных, настоящих школах, и мы не были вынуждены строить подземные", – отметил мэр города.

Харьков имеет право на безопасность

Также учебное заведение посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Мартин Егер. Он подчеркнул, что Харьков находится под постоянными обстрелами российской армии, которая уничтожает, разрушает гражданскую инфраструктуру, частные дома.

Россия терроризирует семьи и детей. Я думаю, ее намерение понятно: Россия хочет превратить Харьков в город-призрак. Она боится Харькова, потому что на самом деле город является для России символом украинской независимости и свободы. Именно поэтому Харьков имеет для Германии особое значение, и поэтому мы будем заботиться о нем. Храбрость этого города поражает нас всех,

– подчеркнул посол.

Он добавил, что харьковчане имеют право жить в мире, дети Харькова – беспрепятственно ходить в школу, а город Харьков имеет право на безопасность и нормальность.

Также Германия активно приобщается к восстановлению Харькова и области, помогает в восстановлении объектов инфраструктуры, предоставляет ресурсы для усиления противовоздушной обороны в целом Украины.

Россияне считают "командным пунктом"

В то же время на открытие подземной школы в Харькове отреагировали российские пропагандисты. В пабликах они цинично пишут, что это будет якобы "углубленный командный пункт для советников НАТО" и едва ли не призывают обстреливать школу.

Однако городские власти Харькова не собираются останавливаться. Уже к сентябрю планируется возведение еще 3 – 4 подземных школ в других районах Харькова.

"На самом деле пока город живет в условиях постоянных обстрелов, каждый район Харькова нуждается в таких школах", – отмечает Анна Черненко.

Россияне продолжают обстреливать Харьков