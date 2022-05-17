В Харькове враг уничтожил единственный Национальный центр генетических ресурсов растений

Российские кафиры продолжают уничтожать в Украине жилые дома, больницы, военные объекты и т.д. В Харькове они разбомбили единственный в стране Национальный центр генетических ресурсов растений.

Вражеский снаряд попал прямо в здание. Все, что там было, сгорело.

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Оккупанты полностью уничтожили Национальный центр генетических ресурсов растений

В Харькове российские военные полностью уничтожили единственный в Украине национальный центр генетических ресурсов растений.

Таких банков в мире только несколько. Снаряд попал в здание Института растениеводства имени Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, собиравшихся десятилетиями,

– говорится в сообщении.

В Центре хранили сорта растений, которым были сотни лет, и старинные, которые уже нельзя восстановить. Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, однако не смог уцелеть после нашествия россиян.



Оккупанты уничтожили Национальный центр генетических ресурсов растений / Фото Комитет гуманитарной и информационной политики



В Центре были старинные сорта растений / Комитет гуманитарной и информационной политики



Снаряд попал прямо в Центр / Фото Комитет гуманитарной и информационной политики

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