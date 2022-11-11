После приезда спасатели оказали первую помощь детям. По предварительной информации, сдетонировал кассетный боеприпас.
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Мину нашли в кустах
По словам мэра, двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы.
В настоящее время врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.
Вероятно, сработал кассетный боеприпас / Фото ГСЧС
На освобожденной Харьковщине обнаруживают жуткие находки: что известно
- Россияне пытали и током, и избиением, и издевательством. В частности, в пыточной в Песках-Радьковских нашли зубы, противогазы, наручники. В Боровой один из замученных пытался написать на стене свой позывной.
- Полиция уже установила, что в Балаклее украинцев пытал ОМОН из Тольятти. Сейчас стражи порядка идентифицируют, кто персонально участвовал в этом.
- Также в Харьковской области продолжают находить массовые захоронения. В частности, в Изюме несколько массовых захоронений, в одном из которых нашли тела более 400 человек.
- Всего по состоянию на 2 ноября в Харьковской области нашли 765 тел. Пока из них идентифицировали 453 убитых.
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