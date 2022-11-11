Після приїзду рятувальники надали першу допомогу дітям. За попередньою інформацією, здетонував касетний боєприпас.
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Міну знайшли у кущах
За словами мера, двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.
Ймовірно, спрацював касетний боєприпас / Фото ДСНС
На звільненій Харківщині виявляють моторошні знахідки: що відомо
- Росіяни катували й струмом, і биттям, і знущанням. Зокрема у катівні в Пісках-Радьківських знайшли зуби, протигази, кайданки. У Боровій один із закатованих намагався викарбувати на стіні свій позивний.
- Поліція вже встановила, що у Балаклії українців катував ОМОН з Тольятті. Зараз правоохоронці ідентифікують, хто персонально брав участь у цьому.
- Також на Харківщині продовжують знаходити масові поховання. Зокрема в Ізюмі декілька масових поховань, в одній з яких знайшли тіла понад 400 людей.
- Загалом станом на 2 листопада на Харківщині знайшли 765 тіл. Поки що із них ідентифікували 453 вбитих.
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