Після приїзду рятувальники надали першу допомогу дітям. За попередньою інформацією, здетонував касетний боєприпас.

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Міну знайшли у кущах

За словами мера, двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

Ймовірно, спрацював касетний боєприпас / Фото ДСНС

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