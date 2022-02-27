В Харькове во время сирены в церквях будут бить в колокола

В Харькове сигнал тревоги местные епархии будут дублировать церковными колоколами. Если вы их услышали – немедленно прячьтесь в укрытие.

Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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"Прошу обратить на это внимание. Если вы вдруг не услышали сирену, но слышите бесперебойный церковный звон – следует немедленно прятаться в защитные сооружения", – отметил Синегубов.

Ранее сообщалось, что будут бить в колокола также в Луцке из-за слабого сигнала сирены. В то же время в пресс-службе Верховной Рады отметили, что колокола могут быть сигналами тревоги по всей территории Украины.

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