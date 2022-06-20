Харьковщина не по зубам врагу, – в МВД объяснили накопление сил России
Российские оккупанты начали перегруппировать силы на Харьковском направлении. Однако там достаточно украинских защитников, чтобы дать отпор врагу.
Об этом 24 канала рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, украинские военные готовы к обороне и знают о планах российских оккупантов.
Важно На Харьковщине кафиры безуспешно пытались вести разведку боем
Харьковщина не по зубам россиянам
Смирнов добавил, что сейчас у российских захватчиков нет такого количества личного состава и техники, чтобы захватить Харьков. К примеру, в начале полномасштабного вторжения у кафиров были значительно большие ресурсы. Тогда украинские военные продержались и отбросили россиян от окрестностей города. А впоследствии совершили контрнаступление на определенных направлениях.
Мы готовы к обороне. Видим, что у врага есть определенные планы. Но мы к ним готовимся. Можем утверждать, что у нас достаточно большое количество бойцов на Харьковском направлении, которое удержит город, – отметил Ростислав Смирнов.
Готова ли Харьковщина к обороне – отвечает Ростислав Смирнов: смотрите видео
ВСУ недавно выбили россиян из Дмитровки
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова собирает силы , чтобы атаковать Харьков. Также среди планов оккупантов – захватить Славянск. Об этом он сообщил, выступая на Global Policy Forum. Зеленский обратил внимание, что в Харькове перед началом полномасштабного вторжения проживало 1,5 миллиона человек.
- В начале мая Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на некоторых участках Харьковщины. С тех пор они уволили более 20 городов и сел. А 17 июня украинские защитники выбили российских кафиров из Дмитровки.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что ситуация на фронте динамичная – все быстро меняется. Сейчас российские военные пытаются удержать позиции в Харьковской области, а также пытаются помешать Вооруженным Силам выйти на государственную границу Украины.
- Ранее советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что российские захватчики собираются возобновить штурмовые действия на территории Харьковской области и снова превратить Харьков в прифронтовый город.