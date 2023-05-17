Должны были плыть на лодках: как в деоккупированном Старом Салтове восстановили разбитый мост
Харьковщина страдает от ракетных ударов России. К счастью, после освобождения области из-под оккупации, местные жители могут постепенно восстанавливать разрушенные оккупантами дома.
Пешеходную часть моста в Старом Салтове уже отремонтировали, автомобильную переправу, к сожалению, сейчас поремонтировать невозможно. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
К теме Некоторые кварталы пострадали на 70%: как восстанавливается Старый Салтов в Харьковской области
Люди хотят вернуться к нормальной жизни
Деоккупированный Старый Салтов на Харьковщине испытал немало вражеских атак. Под обстрелы попал мост, в результате чего был полностью разрушен. Местные жители самостоятельно совершили там переправу.
Они перебирались по лодкам с одного берега на другой. Это было очень сложно, потому что большие многотонные грузы приходилось опрокидывать на лодки и перевозить. Объезд очень большой и затратный по топливу и времени,
– рассказала Анна Черненко.
Некоторое время назад люди возобновили пешеходную переправу через мост. К сожалению, восстановить автомобильную часть пока невозможно. За эту работу, вероятнее всего, приступят уже после войны.
"Люди уже привыкли, что у них определенная логистика теперь с двумя пересадками. Но она есть и сокращает время. Конечно, люди очень ждут автомобильной переправы, чтобы вернуться к старой, нормальной жизни в плане логистики", – отметила Черненко.
В самом же Старом Салтове продолжаются первые ремонты. Люди чинят свое жилье. В программу ремонтов уже попал местный лицей, центр занятости и несколько административных зданий. Местная община задумалась над переименованием улиц. В частности, хотят изменить названия улиц Первого мая, Чернышевского, Пушкина, Суворова, Некрасова.
Как выглядит восстановленный мост в Старом Салтове Харьковской области: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- В результате постоянных ударов российских оккупантов поселка Харьковщины пострадали на 70%. Кроме того, там на 37,8% повреждены учебные заведения. 8 детских садов россияне разрушили полностью, около 190 – повреждены. Разбито более 300 школ.
- На днях под артиллерийские удары еще раз попал частный сектор Волчанская Харьковской области. В результате обстрела, к сожалению, погиб один человек.
- Заметим, что, несмотря на преступления России против человечества, некоторые гражданские до сих пор сотрудничают с террористами. Так, 15 мая СБУ задержала вражеских информаторов. Через информацию, которую передавали знакомые мужчина и женщина родственникам в России, корректировались следующие удары по Харьковщине. Предателям вручили подозрение. Следствия продолжаются.