Возможна дальнейшая эскалация: в Чугуеве призвали горожан максимально ограничить передвижение

4 августа 2022 , 09:02
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Галина Минаева

Упорные бои ведутся и в Харьковской области. Более того, россия даже заявляла о планах по повторному наступлению на город.

Город Чугуев страдает от обстрелов врага. Его глава Галина Минаева предупредила жителей о том, что ситуация может обостриться.

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Людей просят ограничить передвижение по городу

Глава Чугуева отметила, что за последние дни жители почувствовали на себе обострение ситуации с вражескими обстрелами. Среди жителей города есть жертвы.

Руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Поэтому настоятельно прошу максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям.
– сказала Минаева.

Она подчеркнула, что все должны сохранить свои жизни для предстоящей победы и восстановления Чугуева.

Обстрелы Чугуева

  • Город часто попадает под вражеский огонь. Из-за этого разрушается инфраструктура и гибнут люди. Очередная атака была вечером 3 августа. Во время воздушной тревоги в Чугуеве слышали звуки взрывов. Местные жители сообщали, что после этого возник пожар.
  • Также 28 июля россияне интенсивно из реактивных систем залпового огня ударили по Чугуеву Харьковской области. Они повредили гражданскую инфраструктуру – частные дома и хозяйства. Было попадание в многоквартирный жилой дом, пожар.
  • Кроме того, враг попал и полностью разрушил Дом культуры в Чугуеве. Там прятались люди, оказавшиеся под завалами. Были жертвы и пострадавшие.

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Автор: Оксана Княжик