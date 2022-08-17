россияне дистанционно минируют дороги и леса в Харьковской области: местным ввели новые запреты

В Харьковской области запретили посещать лесные массивы. Это связано прежде всего с тем, что российские оккупанты заминировали сразу несколько направлений в области.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она подчеркнула, что местным жителям следует учитывать это и быть осторожнее.

Кстати 23-летний харьковчанин с механическим сердцем защищает Украину от российских оккупантов

оккупанты дистанционно заминировали дороги и леса

Черненко отметила, что населению запретили посещать леса в Харьковской области. Также под запретом любые виды охоты. Это сделано, чтобы обезопасить жителей от возможности встретить мины или снаряды.

Буквально вчера получили информацию о том, что дистанционно заминировали сразу несколько направлений в разных регионах области,

– подчеркнула она.

По словам корреспондентки, местные телеграм-каналы, в частности, сообщают о дистанционном заминировании трассы недалеко от Коробочкиного в Чугуевском районе.

оккупанты дистанционно проходят дороги и леса на Харьковщине: смотрите видео

Чем оккупанты проходят дороги и леса на Харьковщине

Черненко рассказала, что россияне спускали эти боеприпасы на парашютах. Они металлические, оливкового цвета.

Людей просят быть внимательнее, если их путь будет через Коробочкино на трассе,

– заметила корреспондентка.

Она также добавила, что по данным Генштаба села Украинка и Победа были обстреляны боеприпасами воспалительного действия. Подобные боеприпасы представляют значительную опасность и запрещены к использованию международным гуманитарным правом.

Ситуация в Харькове: последние новости

российские оккупанты днем 16 августа в очередной раз обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг попал в гаражный кооператив и несколько частных гаражей. Также пострадала транспортная инфраструктура города.

Вечером 16 августа в Харькове снова раздались взрывы. Мэр города сообщил, что оккупанты в очередной раз били по Салтовке.

россияне открывали огонь по Салтовскому району города по реактивным системам залпового огня. В прокуратуре сообщили, что они обстреляли одно из транспортных предприятий, которое уже не в первый раз попало под вражеский огонь.

В ночь на 16 августа был один из самых масштабных обстрелов Харькова за последнее время. Враг накрыл огнем сразу районы города. российские захватчики ударили по Харькову ракетами типа С-300.

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