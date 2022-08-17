россияне дистанционно минируют дороги и леса в Харьковской области: местным ввели новые запреты
В Харьковской области запретили посещать лесные массивы. Это связано прежде всего с тем, что российские оккупанты заминировали сразу несколько направлений в области.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она подчеркнула, что местным жителям следует учитывать это и быть осторожнее.
Кстати 23-летний харьковчанин с механическим сердцем защищает Украину от российских оккупантов
оккупанты дистанционно заминировали дороги и леса
Черненко отметила, что населению запретили посещать леса в Харьковской области. Также под запретом любые виды охоты. Это сделано, чтобы обезопасить жителей от возможности встретить мины или снаряды.
Буквально вчера получили информацию о том, что дистанционно заминировали сразу несколько направлений в разных регионах области,
– подчеркнула она.
По словам корреспондентки, местные телеграм-каналы, в частности, сообщают о дистанционном заминировании трассы недалеко от Коробочкиного в Чугуевском районе.
оккупанты дистанционно проходят дороги и леса на Харьковщине: смотрите видео
Чем оккупанты проходят дороги и леса на Харьковщине
Черненко рассказала, что россияне спускали эти боеприпасы на парашютах. Они металлические, оливкового цвета.
Людей просят быть внимательнее, если их путь будет через Коробочкино на трассе,
– заметила корреспондентка.
Она также добавила, что по данным Генштаба села Украинка и Победа были обстреляны боеприпасами воспалительного действия. Подобные боеприпасы представляют значительную опасность и запрещены к использованию международным гуманитарным правом.Обратите внимание! В ночь на 16 августа был один из самых масштабных обстрелов Харькова за последнее время. Враг накрыл огнем сразу районы города. российские захватчики ударили по Харькову ракетами типа С-300.
Ситуация в Харькове: последние новости
- российские оккупанты днем 16 августа в очередной раз обстреляли Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг попал в гаражный кооператив и несколько частных гаражей. Также пострадала транспортная инфраструктура города.
- Вечером 16 августа в Харькове снова раздались взрывы. Мэр города сообщил, что оккупанты в очередной раз били по Салтовке.
- россияне открывали огонь по Салтовскому району города по реактивным системам залпового огня. В прокуратуре сообщили, что они обстреляли одно из транспортных предприятий, которое уже не в первый раз попало под вражеский огонь.
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