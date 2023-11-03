Со второго дня войны без света: как на Харьковщине возвращают людям электроэнергию

На деоккупированных территориях Харьковской области ведутся ремонтные работы. В частности, энергетики возвращают свет в дома. Работы ведутся параллельно в нескольких деревнях.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что энергетики смогли начать работу только после того, как эти территории проверили саперы.

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Индивидуальный подход

В село Русская Лозовая, расположенное на северной границе Харьковской области, энергетики почти год возвращали электричество в дома. Возможно, человеку, не живущему в реалиях деоккупации, кажется, что год это очень долго. Однако работы много, ведь в результате российской агрессии без света остались десятки сел.

В эти дни в Русской Лозовой последние дома подсоединят к электричеству. Это большое чудо для местных. В домах уже есть газ, а теперь еще и электричество вернут,

– отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова.

Энергетикам пришлось сменить более 90% поврежденного оборудования. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще в селе Слатино и Прудянка.

Свет подводят даже к летним кухням, сараям, к тем местам, которые человек избрал для жизни, если дом уничтожен или поврежден. Такой индивидуальный подход,

– заметила Черненко.

Ремонтные работы продолжаются не только на севере Харьковской области, но и Изюмщине. На деоккупированные территории приезжают сводные команды энергетиков с тех территорий Харьковской области, которые считаются более или менее спокойными относительно обстрелов. Такая работа идет ежедневно, может помешать разве что ночь и непогода.

Как работают энергетики на деоккупированных территориях: смотрите видео

Свет исчез во второй день войны

Житель села Русская Лозовая Александр рассказал, что рядом с его домом взорвались два снаряда. Во время взрыва семья была в подвале, поэтому никто пострадал. А вот большинство комнат в доме теперь без потолка. Мужчина переоборудовал мастерскую, в которой теперь живет вместе со своим котиком Барсиком.

Раньше здесь была мастерская, а теперь здесь сплю,

– добавил Александр.

По словам местной жительницы Надежды, свет в селе исчез на второй день войны.

Сначала свечами пользовались, а потом фонарики нам выдавали. Ждем, уже немного осталось,

– рассказала Надежда.

Мастер производственного участка Дергачевского района электрических сетей Андрей Ковалевский сказал, что в Русской Лозовой было полностью повреждено все энергетическое оборудование. В частности, были свергнуты опоры, повреждены трансформаторные подстанции, трансформаторы.

В настоящее время энергетики восстановили восемь трансформаторов, высоковольтные провода, линии 0,4 киловольта, которые подходят к домам, заменили более 700 опор по 0,4 киловольта. Также в селе заменили все провода на изолированные.

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