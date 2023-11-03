Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що енергетики змогли розпочати роботу лише після того, як ці території перевірили сапери.

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Індивідуальний підхід

У село Руська Лозова, що розташоване на північному кордоні Харківської області, енергетики майже рік повертали електрику до осель. Можливо, людині, яка не живе в реаліях деокупації, здається, що рік – це дуже довго. Однак роботи багато, адже внаслідок російської агресії без світла залишилися десятки сіл.

У ці дні в Руській Лозовій останні будинки під'єднають до електрики. Це велике диво для місцевих. У будинках вже є газ, а тепер ще й електрику повернуть,

– зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова.

Енергетикам довелося замінити понад 90% побитого обладнання. Нині ремонтні роботи продовжуються ще в селі Слатине та Прудянка.

Світло підводять навіть до літніх кухонь, сараїв, до тих місць, які людина обрала для життя, якщо будинок знищений чи пошкоджений. Такий індивідуальний підхід,

– зауважила Черненко.

Ремонтні роботи тривають не тільки на півночі Харківської області, а й на Ізюмщині. На деокуповані території приїжджають зведені команди енергетиків з тих територій Харківської області, які вважаються більш-менш спокійними щодо обстрілів. Така робота йде щоденно, завадити може хіба що ніч і негода.

Як працюють енергетики на деокупованих територіях: дивіться відео

Світло зникло на другий день війни

Мешканець села Руська Лозова Олександр розповів, що поруч з його будинком вибухнули два снаряди. Під час вибуху родина була в підвалі, тож ніхто не постраждав. А от більшість кімнат в будинку тепер без стелі. Чоловік переобладнав майстерню, у якій тепер мешкає разом зі своїм котиком Барсиком.

Раніше тут була майстерня, а тепер тут сплю,

– додав Олександр.

За словами місцевої мешканки Надії, світло у селі зникло на другий день війни.

Спершу свічками користувалися, а потім ліхтарики нам повидавали. Чекаємо, уже небагато залишилося,

– розповіла Надія.

Майстер виробничої дільниці Дергачівського району електричних мереж Андрій Ковалевський сказав, що у Руській Лозовій було повністю пошкоджене все енергетичне обладнання. Зокрема, були повалені опори, пошкоджені трансформаторні підстанції, трансформатори.

Наразі енергетики відновили вісім трансформаторів, високовольтні дроти, лінії 0,4 кіловольта, які підходять до будинків, замінили понад 700 опор по 0,4 кіловольта. Також у селі замінили всі дроти на ізольовані.

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