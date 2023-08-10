"У меня нет сил с ружьем ходить, а ребятам надо": пенсионерка подарила семейный УАЗик ВСУ

Украинцы продолжают демонстрировать бесстрашие даже в условиях оккупации. Так, 68-летняя женщина из Гоптовки на Харьковщине спрятала от россиян автомобиль, а после освобождения села передала его украинским военным.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что УАЗик был памятью о муже Клавдии Степановны, но она решила "вооружить" машиной ВСУ.

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"У меня нет сил с ружьем ходить, с автоматом. Пусть ребята, чтобы было им на чем возить боекомплект", – сказала пенсионерка.



Клавдия живет в освобожденной Гоптовке Харьковской области / Фото 24 Канала

Гараж с разобранным автомобилем посекло после прилета, и Клавдия переживала, что машину найдут. К счастью, обошлось. После освобождения Гоптовки передала УАЗик ВСУ, а волонтеры собрали его и осовременили.



Клавдия передала УАЗик покойного мужа ВСУ / Фото 24 Канала

Защитники благодарны женщине за подарок. Более того, раньше она указала на укрытие российских снарядов.

Благодаря таким людям, как они, и держится наша Украина. Мы победим в любом случае только благодаря таким,

– убежден военнослужащий Андрей.

Клавдия Степановна пострадала от россиян

Женщина чудом выжила: вражеский снаряд попал в ее спальню. Дом, который она строила всю свою жизнь, разбит, а сад побило взрывами.



Россияне разрушили дом Клавдии / Фото 24 Канала

Пенсионерка шутит: теперь ей нужны всего три вещи: восстановить дом, дожить до столетия и победа. Последнюю она уже приблизила.

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