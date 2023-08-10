"У меня нет сил с ружьем ходить, а ребятам надо": пенсионерка подарила семейный УАЗик ВСУ
Украинцы продолжают демонстрировать бесстрашие даже в условиях оккупации. Так, 68-летняя женщина из Гоптовки на Харьковщине спрятала от россиян автомобиль, а после освобождения села передала его украинским военным.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что УАЗик был памятью о муже Клавдии Степановны, но она решила "вооружить" машиной ВСУ.
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"У меня нет сил с ружьем ходить, с автоматом. Пусть ребята, чтобы было им на чем возить боекомплект", – сказала пенсионерка.
Клавдия живет в освобожденной Гоптовке Харьковской области / Фото 24 Канала
Гараж с разобранным автомобилем посекло после прилета, и Клавдия переживала, что машину найдут. К счастью, обошлось. После освобождения Гоптовки передала УАЗик ВСУ, а волонтеры собрали его и осовременили.
Клавдия передала УАЗик покойного мужа ВСУ / Фото 24 Канала
Защитники благодарны женщине за подарок. Более того, раньше она указала на укрытие российских снарядов.
Благодаря таким людям, как они, и держится наша Украина. Мы победим в любом случае только благодаря таким,
– убежден военнослужащий Андрей.
Клавдия Степановна пострадала от россиян
Женщина чудом выжила: вражеский снаряд попал в ее спальню. Дом, который она строила всю свою жизнь, разбит, а сад побило взрывами.
Россияне разрушили дом Клавдии / Фото 24 Канала
Пенсионерка шутит: теперь ей нужны всего три вещи: восстановить дом, дожить до столетия и победа. Последнюю она уже приблизила.
Украинцы удивляют: что стоит вспомнить
- В начале полномасштабного вторжения местный житель помог ВСУ отбить атаку оккупантов на аэродром в Гостомеле. Руслан наводил и корректировал украинскую артиллерию голосовыми сообщениями в режиме реального времени.
- В мае 2022 года в Чернигове дедушка из ружья помог ВСУ "приземлить" российский истребитель. Владимир Федорович оставил себе трофей.
- 11-летний Давид Кибукевич устраивает концерты, чтобы собрать на прибор ночного видения для своего тренера по таэквондо. Виктор Тихоненко сегодня защищает Украину в штурмовом подразделении под Марьинкой.