Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що УАЗик був пам'яттю про чоловіка Клавдії Степанівни, але вона вирішила "озброїти" машиною ЗСУ.
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"У мене немає сили з ружжом ходити, з автоматом. Хай хлопці, щоб було їм на чому возити боєкомплект", – сказала пенсіонерка.
Клавдія живе у звільненій Гоптівці Харківської області / Фото 24 Каналу
Гараж з розібраною автівкою посікло після прильоту, і Клавдія переживала, що машину знайдуть. На щастя, обійшлося. Після звільнення Гоптівки передала УАЗик ЗСУ, а волонтери зібрали його та осучаснили.
Клавдія передала УАЗик покійного чоловіка ЗСУ / Фото 24 Каналу
Захисники вдячні жінці за подарунок. Ба більше, раніше вона вказала на сховок російських снарядів.
Завдяки таким людям, як вони, і тримається наша Україна. Ми переможемо в кожному разі тільки завдяки таким,
– переконаний військовослужбовець Андрій.
Клавдія Степанівна постраждала від росіян
Жінка дивом вижила: ворожий снаряд влучив у її спальню. Дім, який вона будувала все своє життя, розбитий, а сад побило вибухами.
Росіяни зруйнували будинок Клавдії / Фото 24 Каналу
Пенсіонерка жартує: тепер їй потрібні всього три речі: відновити дім, дожити до сторіччя і перемога. Останню вона вже наблизила.
Українці дивують: що варто згадати
- На початку повномасштабного вторгнення місцевий житель допоміг ЗСУ відбити атаку окупантів на аеродром у Гостомелі. Руслан наводив і коригував українську артилерію голосовими повідомленнями в режимі реального часу.
- У травні 2022 року в Чернігові дідусь з рушниці допоміг ЗСУ "приземлити" російський винищувач. Володимир Федорович залишив трофей собі.
- 11-річний Давид Кібукевич влаштовує концерти, щоб зібрати на прилад нічного бачення для свого тренера з таеквондо. Віктор Тихоненко сьогодні захищає Україну в штурмовому підрозділі під Мар’їнкою.