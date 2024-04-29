Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что враг не теряет намерения прорвать украинскую оборону именно на Купянском направлении. Однако ВСУ готовы к любым сценариям.
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В течение месяца на севере Луганской области наблюдалось накопление сил и средств противника с подготовкой к интенсификации боевых действий. Украинские силы пытались противодействовать этому, нанося удары в глубину тыла россиян – насколько доставали наши средства.
"Сейчас на Купянском направлении враг абсолютно прогнозируемо попытается давить, однако успеха не имеет. Продвижение оккупантов не фиксируется, но они намерены распространить наступательные действия", – заметил Мусиенко.
Условия для россиян ухудшаются
На Харьковском направлении ситуация неспокойная. В Белгородской области происходит наращивание сил россиян. Соответственно риски для Харьковщины со стороны этой российской области тоже возрастают.
В то же время Украина имеет там силы, также там построены оборонные позиции, поэтому ВСУ готовится к противодействию врагу.
Происходит то, о чем предупреждали: враг усиливается и пик его активности ожидаемый в мае – июне. Сейчас он пытается ускорить события из-за изменения условий – для российских войск не в лучшую сторону,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Известно, что обеспечение украинских сил будет улучшаться в ближайшее время благодаря военной помощи от партнеров, в том числе США.
"Однако для россиян игра ва-банк, когда они ускоряют наступательные действия и стремятся атаковать неподготовленными силами, является рискованной", – уверен Александр Мусиенко.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте
Ситуация на Харьковском направлении
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что враг наращивает численность своих войск вблизи Харькова, а также осуществляет перегруппировку. Однако украинская армия на наиболее угрожающих направлениях усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.
- Также ВСУ, по словам Сырского, удалось улучшить тактическое положение в районе Синьковки на Купянском направлении и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении.
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что, россияне с начала полномасштабного вторжения рассматривали план захвата Харькова. Однако сейчас они не имеют соответствующих сил и средств к осуществлению этого.
- Именно из-за нехватки личного состава россияне были вынуждены отступить от Синьковки Купянского района.