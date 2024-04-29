Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наголосивши, що ворог не втрачає наміру прорвати українську оборону саме на Куп'янському напрямку. Однак ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

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Впродовж місяця на півночі Луганської області спостерігалось накопичення сил та засобів противника з підготовкою до інтенсифікації бойових дій. Українські сили намагалися протидіяти цьому, завдаючи ударів в глибину тилу росіян – наскільки діставали наші засоби.

"Зараз на Куп'янському напрямку ворог абсолютно прогнозовано спробує тиснути, проте успіху не має. Просування окупантів не фіксується, але вони мають намір поширити наступальні дії", – зауважив Мусієнко.

Умови для росіян погіршуються

На Харківському напрямку також ситуація неспокійна. У Бєлгородській області відбувається нарощування сил росіян. Відповідно ризики для Харківщини з боку цієї російської області також зростають.

Водночас Україна має там сили, також там побудовані оборонні позиції, тому ЗСУ готується до протидії ворогу.

Відбувається те, про що попереджали: ворог посилюється і пік його активності очікуваний у травні – червні. Зараз він намагається пришвидшити події, через зміну умов – для російських військ не в кращий бік,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Відомо, що забезпечення українських сил буде покращуватись найближчим часом завдяки військовій допомозі від партнерів, зокрема США.

"Однак для росіян гра ва-банк, коли вони пришвидшують наступальні дії та прагнуть атакувати непідготовленими силами, є ризикованою", – впевнений Олександр Мусієнко.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті



Ситуація на Харківському напрямку