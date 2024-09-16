Обратилась к полякам, а не к украинцам: политический деятель из США оценил политику Харрис

Камала Харрис на дебатах с Дональдом Трампом четко показала, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину до победы. Она, однако, пытается привлечь поддержку не только американцев украинского происхождения, а прежде всего польского.

Политический деятель из США Юрий Рашкин в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему кампанию Харрис вдруг направили на поляков в ключевых на выборах штатах. По его словам, эту идею успешно протолкнул экс-конгрессмен.

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Новая идея Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп и Владимир Путин – это угроза свободе. Более того, команда Харрис запустила рекламную кампанию в ключевых на выборах штатах (Пенсильвании, Мичигане и Висконсине), которая направлена на американцев восточноевропейского происхождения. В этих трех американских штатах живет значительное количество людей с украинскими, польскими, литовскими корнями.

Еще на дебатах Харрис во время дебатов, обращаясь к "800 тысячам польских американцев в Пенсильвании", заявила, что Польша станет следующей после Украины, в случае победы Трампа. В рекламной кампании она продолжила эту линию.

Если сознательные американские польского происхождения проголосуют за Камалу Харрис, то, возможно, Польша будет получать помощь от НАТО, Украина продолжит получать поддержку, потому что Камала Харрис, конечно, за Украину. Было приятно видеть, что Харрис видит ценность польского населения в США,

– отметил Юрий Рашкин.

Рашкин также предположил, что это может быть заслугой экс-конгрессмена польского происхождения Том Малиновского. Он мог протолкнуть мысль, что стоит потратить деньги, рекламируя идею, что Польша получит бенефиты от победы Харрис. При этом запустить эту кампанию не по всей стране, а в ключевых штатах, где это будет иметь значение.

"Хотя это, мне кажется, несколько пренебрежительно к людям украинского происхождения, но они тоже имеют значение, они тоже являются избирателями и могут голосовать. Их или недостаточное количество, или считается, что они проголосуют за Трампа. Но есть смысл в рекламе Камалы Харрис, которая была бы направлена на людей украинского происхождения в США", – подчеркнул Рашкин.

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Однако все же стоит понимать, что Камала Харрис четко артикулирует, что важно не просто завершение войны в Украине, как это делает Трамп, а именно победа Украины. Ведь иначе Путин просто не остановится. Поэтому она будет поддерживать как Украину, так и союзников в долгосрочной перспективе.