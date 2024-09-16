Політичний діяч зі США Юрій Рашкін у розмові з 24 Каналом пояснив, чому кампанію Гарріс раптом спрямували на поляків у ключових на виборах штатах. За його словами, цю ідею успішно проштовхнув ексконгресмен.

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Нова ідея Камали Гарріс

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, що Дональд Трамп та Владімір Путін – це загроза свободі. Щобільше команда Гарріс запустила рекламну кампанію у ключових на виборах штатах (Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині), яка спрямована на американців східноєвропейського походження. У цих трьох американських штатах живе значна кількість людей з українським, польським, литовським корінням.

Ще на дебатах Гарріс під час дебатів, звертаючись до "800 тисяч польських американців у Пенсильванії", заявила, що Польща стане наступною після України, у разі перемоги Трампа. У рекламній кампанії вона продовжила цю лінію.

Якщо свідомі американські польського походження проголосують за Камалу Гарріс, то, можливо, Польща отримуватиме допомогу від НАТО, Україна продовжить отримуватиме підтримку, бо Камала Гарріс, звісно, за Україну. Було приємно бачили, що Гарріс бачить цінність польського населення у США,

– зауважив Юрій Рашкін.

Рашкін також припустив, що це може бути заслугою ексконгресмена польського походження Том Малиновського. Він міг проштовхнути думку, що варто витратити гроші, рекламуючи ідею, що Польща отримає бенефіти від перемоги Гарріс. При цьому запустити цю кампанію не по всій країні, а у ключових штатах, де це матиме значення.

"Хоч це, мені здається, дещо зневажливо до людей українського походження, але вони теж мають значення, вони теж є виборцями і можуть голосувати. Їх або недостатня кількість, або вважається, що вони проголосують за Трампа. Але є сенс у рекламі Камали Гарріс, яка була б спрямована на людей українського походження у США", – наголосив Рашкін.

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Однак все ж варто розуміти, що Камала Гарріс чітко артикулює, що важливим є не просто завершення війни в Україні, як це робить Трамп, а саме перемога України. Адже інакше Путін просто не зупиниться. Тож вона підтримуватиме як Україну, так і союзників у довгостроковій перспективі.