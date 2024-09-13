Команда Камалы Харрис запустила рекламу с Украиной: меняется ли ее отношение к войне
Команда кандидата в президенты от демократической партии запустила рекламную кампанию в тех штатах, которые играют основную роль на предстоящих выборах в США. В основе рекламы лежит война в Украине и позиция Камалы Харрис по этому поводу.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в каждой предвыборной кампании есть много факторов, которые влияют на вероятную победу кандидата. Штаб Камалы Харрис ориентируется на штаты, где живет много поляков.
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Предвыборная кампания Харрис
Валерий Клочок отметил, что во время дебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис подняла польский вопрос безопасности.
Она говорила, если Владимир Путин захватит Киев, то он будет смотреть в сторону Польши и всей Европы,
– сказал руководитель Центра общественной аналитики.
По его мнению, кандидат от демократов такими высказываниями будет пытаться увеличить заинтересованность у избирателей, которые знают об украинских проблемах.
Отношение к Украине
Клочок заметил, что реклама Харрис, которая связана с Украиной, вероятно, не указывает на существенное изменение ее отношения к войне в нашем государстве.
Она довольно осторожно высказывается об Украине, но в любом случае такая кампания для нас полезна,
– подчеркнул он.