Хавьер Милей разыграл зарплату в инстаграме: зачем президент Аргентины это сделал

В пятницу, 15 декабря, стало известно, что новый президент Аргентины Хавьер Милей решил разыграть свою зарплату в прямом эфире в инстаграме. 24 Канал расскажет детали.

На свою инаугурацию 10 декабря Милей пригласил Владимира Зеленского. Он подарил украинскому президенту ханукальную менору, ведь именно тогда отмечали еврейский праздник Хануки.

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Зачем Милей разыграл зарплату

Когда Хавьер Милей баллотировался в депутаты два года назад, он обещал, что будет жертвовать свою зарплату. Мотивировал такое решение тем, что правящая верхушка постоянно получает привилегии. Милей решил отличаться от нее.

15 декабря разыграли как раз одну из месячных зарплат. Речь о его заработке "как аргентинского законодателя до принесения присяги", пишет AP. Разыгрывали 2,1 миллиона аргентинских песо, что в долларах составляет около 2 500. Их выиграла Вероника Гомес.

Во время эфира Милей показал офис главы государства и похвастался атрибутами президента – лентой и жезлом. Впрочем, он шутливо прокомментировал свое решение разыграть деньги.

Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу,

– сказал он.

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О чем говорили Милей и Зеленский