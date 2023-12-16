На свою інавгурацію 10 грудня Мілей запросив Володимира Зеленського. Він подарував українському президенту ханукальну менору, бо саме тоді відзначали єврейське свято Хануки.

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Навіщо Мілей розіграв зарплату

Коли Хав'єр Мілей балотувався в депутати два роки тому, він обіцяв, що буде жертвувати свою зарплату. Мотивував таке рішення тим, що правляча верхівка постійно отримує привілеї. Тож Мілей вирішив відрізнятися від неї.

Власне, 15 грудня розіграли саме одну із місячних зарплат. Мова про його заробіток "як аргентинського законодавця до складання присяги", пише AP. Розігрували 2,1 мільйона аргентинських песо, що в доларах становить близько 2 500. Їх виграла Вероніка Гомес.

Під час ефіру Мілей показав офіс глави держави і похвалився атрибутами президента – стрічкою та жезлом. Утім, він жартівливо прокоментував своє рішення розіграти гроші.

Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, бо я знайшов собі іншу роботу,

– сказав він.

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Про що говорили Мілей і Зеленський