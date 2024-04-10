Для модернизации ПВО HAWK: США экстренно продадут Украине оборудование на 138 миллионов долларов

Украине крайне необходимо больше систем противовоздушной обороны, чтобы защититься от постоянных российских атак дронами и ракетами. США продадут нашему государству оборудование для HAWK.

Так, Украине продадут оборудование на сумму до 138 миллионов долларов для обслуживания и модернизации систем противовоздушной обороны HAWK. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Госдепа.

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США продадут оборудование для модернизации HAWK

Чиновник Госдепа на условиях анонимности рассказал об одобрении экстренной продажи вооружения в 138 миллионов долларов, сказал официальный представитель.

Журналисты отметили, что недавно Украина получила грант в размере 300 миллионов долларов на внешнее военное финансирование в рамках подписанного Закона о военных расходах. Именно из этих средств планируют покрыть расходы на американское вооружение, инженерные работы и интеграцию для коммуникаций, а еще модернизацию огневых подразделений HAWK.

Кроме того, эта продажа включает компоненты для повторной сертификации ракет старых моделей, инструменты, испытательное и поддерживающее оборудование, запчасти и многое другое.

По словам чиновника, продажа также потребует временной командировки в Европу примерно 5 американских чиновников и 15 представителей подрядчиков для поддержки обучения и технического обслуживания.

Кстати, США начали поставлять нашему государству ракеты-перехватчики HAWK в 2022 году как модернизацию переносных ЗРК Stinger – меньшей системы меньшей дальности. Агентство отметило, что с тех пор Украина получила несколько систем ПВО, включая Patriot.

Зеленский о необходимости ПВО

Накануне, в интервью 6 апреля, Владимир Зеленский заявил, если оккупанты ежедневно будут бить так, как били последний месяц, нам может не хватать ракет.

Президент отметил, что партнеры об этом знают. Добавил, что у нас рассчитано, в какие даты нужны эти ракеты. Украинские военные понимают, сколько в среднем тратят в сутки такой активизации России.

Глава государства отметил, что процессы по ПВО надо ускорять. Все это стоит денег. Если в начале полномасштабной войны Украина рассчитывала только на международную техническую помощь, то сегодня и на свои контакты.

"Мы отдельно начали работать со многими странами не дожидаясь помощи. У нас пошли поставки некоторого оружия – и артиллерии, и противовоздушной обороны. Вроде бы все нас любят, но деньги есть деньги", – подчеркнул Зеленский.

Hawk – полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Разработчики задумывали его как средство защиты для сухопутных войск и тыловых объектов. Способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.