Херсон полностью деоккупируют из-за "жеста доброй воли", – активист Молчанов

Многие военные эксперты склоняются к мнению, что уже в этом году начнется масштабное контрнаступление ВСУ на Юге, и в частности, до конца года удастся освободить Херсон. И, похоже, нам стоит ждать там очередного "жеста доброй воли".

Такое мнение 24 каналу озвучил херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал: на то, что будет такой "жест", указывает много признаков.

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"Жест доброй воли" будет инициативой снизу

"Херсон полностью деоккупируют из-за "жеста доброй воли", – подчеркнул Молчанов.

Активист отметил, что приказ покинуть Херсон может быть даже не из кремля. "Жест доброй воли" произодет из-за доведения до страха и отчаяния низовых звеньев российской армии. В частности, младшего офицерского состава, командующих подразделениями, и солдат.

Дезертирство приобретет такие масштабы, что армия снизу будет разваливаться. А офицеры будут самостоятельно убегать, спасая свои жизни и оставляя подразделения. Это и будет некий "жест доброй воли", только снизу,

– заметил Молчанов.

Он также добавил, что при таких условиях возникнут абсолютно благоприятные условия для наступательных действий ВСУ. Тогда не нужно будет продавливать оборону и нести большие потери.

До уличных боев не дойдет

Молчанов также спрогнозировал, что уличных сражений в Херсоне не будет. И, похоже, это понимают сами оккупанты.

"Возле оккупантской комендатуры в центре города россияне расположили деревянные "ежи". Из обычной сосны, которая растет в лесах Херсонщины. Эти деревяшки совсем не крепкие, их можно ногой перебить", – подчеркнул активист.

По его словам, это больше похоже на "показуху" и свидетельствует о том, что оккупанты не будут защищать Херсон, как условный сталинград. Да и ВСУ не хотели бы проводить здесь активные боевые действия.

оккупанты в итоге проголодаются, у них не будет снарядов, патронов и будет "жест доброй воли". Единственные уличные бои, которые возможны – это зачистка. То есть, отлов тех, кто спрятался или условно не смог убежать через Днепр на тех матрасах, которые они наворовали, потому что уже будет холодно,

– подытожил Молчанов.

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