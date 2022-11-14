На фоне провалов и поражений: впервые за 10 лет могут отменить пресс-конференцию Путин

На фоне военных поражений России ежегодная крупная пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина в этом году не может состояться. Эти традиционные мероприятия могут быть перенесены на 2023 год.

По информации российских СМИ, в Кремле рассматривается вариант отмены ежегодной пресс-конференции Путина. Такое событие может произойти впервые за 10 лет.

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Боится вопросов о Херсоне

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция Путина проходила в декабре. Как отмечает российское СМИ, пока нет окончательного решения о том, проводить ли в этом году прямую линию. К тому же подготовка к мероприятию сейчас еще не проводится.

Отмечают, что при принятии окончательного решения будет "учитываться, в частности, ситуация в зоне специальной военной операции".

Напомним, что 11 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Чернобаевку. Над поселком снова взвился украинский флаг. Поднимавший флаг военный признался, что носил его под сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.

Обратите внимание! По информации российских СМИ, здоровье Путина все чаще вызывает беспокойство в его окружении. Из-за онкологии у Путина серьезные проблемы с пищеварением и в последние несколько месяцев он находится на жесткой диете.

У кремлевского диктатора врачи фиксируют приступы кашля, головокружение, нарушение сна, боли в животе, постоянную тошноту. Это своеобразные "бонусы" к болезни Паркинсона и шизоаффективному расстройству.

Ситуация в Херсоне: коротко

9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.

12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в уволенный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.

В этот же день Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

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