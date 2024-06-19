Херсон пережил адскую ночь: атаковали больницу, много попаданий и пожаров в жилых кварталах

Российские оккупанты в ночь на 19 июня атаковали Херсон несколько раз. Враги ударили по больнице, машинам скорой и домам гражданских.

Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что Россия травмировала мирную жительницу. Ее доставили в больницу с осколочным ранением живота, пишет 24 Канал.

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Роман Мрочко объяснил, что, учитывая интенсивность атак, раненых могло быть значительно больше.

Какие последствия атаки россиян по Херсону

Преимущественно под ударом оказались жилые кварталы. Много попаданий, пожаров произошло в частном секторе Корабельного и Днепровского районов,

– заявил глава Херсонской ГВА.

Последствия атаки россиян по Херсону: смотрите видео

В Херсонской областной военной администрации объяснили, что враг ударил по больнице не менее 3 снарядами из реактивной системы залпового огня "Град".

Прилетело по гаражу, в котором стояли скорые. В результате обстрела повреждены две машины. Также в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна,

– объяснили в ОВА.

Там добавили, что люди в больнице не ранены.

Последствия ночного удара россиян по Херсону / Фото ОВА и скриншоты с видео

К сожалению, утром 19 июня Россия ударила по селу Ольговка Бериславского района Херсонщины. Там враг атаковал жилой дом, вспыхнул пожар.

Взрывной и черепно-мозговой травмы, контузии получила 67-летняя женщина. У нее также ожоги головы, конечностей, грудной клетки. Она в больнице в состоянии средней тяжести.