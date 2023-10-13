Херсон снова под прицелом врага: взрывы слышны в центре города

Россия не дает покоя Херсону и продолжает атаковать город. В областном центре слышали взрывы.

Россия атаковала Херсон днем 13 октября. Сообщается о взрывах в центре города.

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Людей просят не выходить

Глава Херсонской ОВА Роман Мрочко подтвердил взрывы в центре Херсона. Он призвал людей оставаться в безопасности и не выходить на улицу, пока обстрел не закончится.

В то же время за минувшие сутки, 12 октября, враг 30 раз обстрелял этот город. Россияне запустили на мирный город 148 снарядов.

Россия постоянно производит циничные обстрелы Херсона и области с временно оккупированного левобережья.

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