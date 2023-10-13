Херсон снова под прицелом врага: взрывы слышны в центре города
13 октября 2023, 11:18Читати новину українською
Россия не дает покоя Херсону и продолжает атаковать город. В областном центре слышали взрывы.
Россия атаковала Херсон днем 13 октября. Сообщается о взрывах в центре города.
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Людей просят не выходить
Глава Херсонской ОВА Роман Мрочко подтвердил взрывы в центре Херсона. Он призвал людей оставаться в безопасности и не выходить на улицу, пока обстрел не закончится.
В то же время за минувшие сутки, 12 октября, враг 30 раз обстрелял этот город. Россияне запустили на мирный город 148 снарядов.
Россия постоянно производит циничные обстрелы Херсона и области с временно оккупированного левобережья.
Обстрелы Херсонщины: последние новости
- Утром 12 октября оккупанты атаковали детскую больницу в городе. Как сообщили в ОВА, из-за ситуации безопасности корпус детской больницы, где зафиксировали попадание, не работал. К счастью, в здании не было врачей и пациентов.
- 8 октября российские захватчики тоже атаковали пригород Херсона. Оккупанты ударили по поселку под названием Киндейка. На этот раз в результате обстрелов со стороны оккупантов пострадал ребенок. 11-летняя девочка получила многочисленные травмы.
- Рано утром 6 октября россияне снова ударили по центру Херсона. Они покрыли огнем Днепровский район Херсона. В частности, попали вблизи многоэтажки.