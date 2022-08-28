"Ждем жеста доброй воли": в Херсонской области российские командиры массово убегают

28 августа 2022 , 14:13
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Оперативная группировка войск "Каховка"

россияне обычно свой побег из-за ударов ВСУ называют "жестом доброй воли". Очередной такой "жест" все с нетерпением ждут на Херсонщине.

Украинские военные заявили, что согласно последним событиям на Юге можно сказать, что ситуация там переходит на нашу сторону. Наши воины постепенно начали освобождать регион.

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Блестящая работа реактивной артиллерии HIMARS, которая, кажется, снится оркам в ужасах, продемонстрировала готовность ВСУ выбивать россиян с территории Украины. И это приносит результаты,
– сообщили в оперативной группировке войск "Каховка".

Благодаря работе украинской артиллерии оккупанты, которые хотели перевезти семьи в оккупированный Херсон, теперь едут в обратную сторону.

Все благодаря новому оружию

Наши военные объяснили, что с получением комплексов РСЗО HIMARS, ВСУ начали наступление по деоккупации Херсонщины. Заметили, что американское оружие хорошо показывает свои возможности на поле боя.

В период с июня по август подразделения ВСУ уничтожили достаточное количество командных пунктов врага, складов с боеприпасами, логистику. И как бы российские пропагандисты не пытались успокаивать свое промытое население, что "спецоперация идет по плану", очевидно одно: ВСУ перехватили инициативу в собственную пользу и дальше будет только хуже для россии,
– уверяют воины.

По их данным, поэтому на Херсонском направлении российские командиры массово убегают. В частности, командиры "славных" вражеских 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место. Это также касается и местных коллаборантов. Это может быть началом очередного "жеста доброй воли" от оккупантов.

Что происходит на Херсонщине

  • Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказывал, что если российские войска покинут Херсон, то это будет большим политическим поражением. Все потому, что в это направление вложили большое количество политических инвестиций. Большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже убегать.
  • Херсонский активист Владимир Молчанов рассказывал: на то, что будет такой "жест доброй воли" указывают многие признаки. По его словам, приказ покинуть Херсон может быть даже не из кремля.

Узнайте об очередном ударе ВСУ на Херсонщине: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик