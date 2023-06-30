Обстрелы Херсонщины стали более интенсивными: чем отвечают на это ВСУ

В последние дни в Херсонской области активизировались боевые действия. Враг пытается занять самые удобные позиции перед украинским контрнаступлением.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Боевые действия в Херсонской области увеличивают риски для ее жителей.

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Почему боевые действия активизировались

Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсона. За прошедшие сутки по правому берегу Днепра прилетело более 400 снарядов.

“Значительная часть этих интенсивных обстрелов пришлась именно на областной центр. В частности, враги вели огонь по жилым кварталам, от чего погибла 71-летняя женщина”, – сообщил Хлань.

Россияне пытаются вернуться на позиции, которые перед тем оказались под водой из-за подрыв Каховской ГЭС. Артиллерия Сил обороны активно этому противодействует, также ведя мощную контрбатарейную борьбу.

К сожалению, такая интенсивность боев делает ситуацию в городе сложной.

Сергей Хлань об обстрелах Херсона: смотрите видео

Что происходит на Херсонщине