Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Бойові дії на Херсонщині збільшують ризики для її мешканців.

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Чому бойові дії активізувались

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсону. За минулу добу по правому берегу Дніпра прилетіло понад 400 снарядів.

“Значна частина цих інтенсивних обстрілів припала саме на обласний центр. Зокрема, вороги вели вогонь по житлових кварталах, від чого загинула 71-річна жінка”, – повідомив Хлань.

Росіяни намагаються повернутись на позиції, які перед тим опинилися під водою через підрив Каховської ГЕС. Артилерія Сил оборони активно цьому протидіє, ведучи також потужну контрбатарейну боротьбу.

На превеликий жаль, така інтенсивність боїв робить ситуацію у місті складною.

Сергій Хлань про обстріли Херсона: дивіться відео

Що відбувається на Херсонщині