Россияне атаковали Херсон с левого берега: ударили по двору многоэтажки
Источник:Роман Мрочко
Россияне еще раз ударили по Херсону — под вражеский огонь попал Корабельный район города. В результате атаки известно о раненых, один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.
Оккупанты снова ударили по гражданскому объекту мирного города. Российский снаряд попал прямо во двор одного из домов.
Смотрите также Путин сменил командующего России на Херсонщине: разведка Британии рассказала, о чем это свидетельствует
Новая российская атака
Обновление. Около 16:40 Роман Мрочко сообщил, что в областном центре снова было громко.
В Херсоне раздаются мощные взрывы! Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега,
– написал он.
Начальник Херсонской МВА попросил жителей перейти к более безопасным местам. Он призвал их беречь себя и близких.
До этого около полудня российская армия обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Оккупанты атаковали Корабельный район города из артилерии.
Пока известно о трех горожанах, получивших ранения. Женщина 82 лет и 84-летний мужчина доставлены в больницу каретой "скорой". Женщина в тяжелом состоянии. Еще одна горожанка получила травму ноги.
Российский снаряд попал прямо во двор многоэтажки – в то время там находились пострадавшие. Также мощная взрывная волна выбила стекла в окнах дома.
Правоохранители уже открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Начато досудебное расследование.
Последствия российских обстрелов Херсона / Херсонская ОВА
Обстрелы Херсона россиянами
- Днем 2 ноября оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне. Поэтому у некоторых пользователей перебои с электроснабжением.
- Днем ранее враг ударил по центру Херсона, в результате чего погибла работница военной администрации. Также ранения получили еще двое горожан, один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
- В последний день октября оккупанты ударили FPV-дроном в эвакуационный автобус. Волонтеры помогали эвакуироваться жителям одного из сел Бериславщины. Известно о 2 пострадавших.