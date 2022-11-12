Бабуля из Херсонской области стащила у россиян патроны и передала их ВСУ: трогательное видео

Украинские военные зашли в Херсон и ряд населенных пунктов области. В сети публикуют видео о том, как героические украинцы противостояли врагу во время оккупации.

Жители Херсона с радостью встречали украинских защитников. Местные со слезами на глазах обнимали наших военнослужащих и искренне благодарили за освобождение от российского ига.

Кстати "Олешки – следующие": освобождению Херсона радуются и в соседней Одессе

Бабушка "припасла" для наших воинов патроны

Одна из таких трогательных историй попала в сеть. Украинский военный посетил местную жительницу, чтобы сообщить о деоккупации территории. Зато бабушка отдала ему немало патронов, которые, вероятно, украла у оккупантов.

Бейте этих к******,

– сказала бабушка, плача.

Украинский военный пообещал, что на следующий день привезет женщине еду и гуманитарную помощь.

В Херсонской области бабушка припасла для наших воинов немного патронов: смотрите видео

Обратите внимание! Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где трехцветные тряпки. Одна из местных жительниц рассказала, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин.

Полицейские и военные будут проводить фильтрационные мероприятия. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать Херсон к нормальной жизни.

Напомним, Украинские защитники встретились с жителями освобожденного населенного пункта в Херсонской области. Один из них во время оккупации украл у россиян гранатометы. Теперь мужчина передает их ВСУ.

Освобождение Херсона: что нужно знать

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Местные жители радостно встречали украинских военных со слезами на глазах и флагами Украины

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.

А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.

Ранее в сети опубликовали видео из машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

В Херсон зашли первые иностранные журналисты: смотрите видео