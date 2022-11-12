Во время бегства из Херсона кадыровцы "поджарили" своих, – Братчук

Российские оккупанты бегут из Херсона. Захватчики опрокинули свои войска на левый берег Днепра.

Российские минобороны 11 ноября отчитались, что полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Там заявили, что при уходе не потеряли ни одной единицы военной техники и вооружения. Ну и конечно, что обошлось без потерь среди личного состава.

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Как оккупанты бежали на левый берег

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал интересную историю о бегстве кафиров на левый берег. У захватчиков была паника, поэтому кое-кому так и не удалось скрыться.

Когда была толчея во время под переправы русских оккупантов на левый берег, то кадыровцы некоторых из русских военных "поджарили", потому что дрались за лодки, матрацы, чтобы убежать первыми.

– сказал спикер Одесской ОВА

Братчук пообещал, что расскажет все подробности этого инцидента, но несколько позже.

Увольнение Херсона: главное

11 ноября Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона от оккупантов. Вооруженные силы Украины вошли в город, а пути отступления российских кафиров находятся под огненным контролем украинской армии. Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать увольнение .

Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян . На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что зачистка Херсона после освобождения от российских оккупантов может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты и предатели в деоккупированных населенных пунктах.

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