Не все сбежали: россияне сами лишили своих военных возможности отступления из Херсона

У большинства оккупантов, как и у херсонцев – одинаковые мобильные телефоны. Связь была российской, но ее уже нет – Россия сама ее уничтожила, в основном, чтобы не допустить сообщений о продвижении российской техники.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что в Херсоне остались не батальоны или роты – это отдельные группы или отдельные лица без раций. Все эти оккупанты просто переоделись в гражданское.

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Даже если у россиян есть рации, то они плохого качества и легко прослушиваются – поэтому, если они захотят выйти на связь – их легко обнаружат.

Я не думаю, что остатки российских оккупантов в Херсоне являются какой-то большой проблемой. Большая проблема – это мины, и они разбросаны много где, в разных формах – минные поля, одиночные мины,

– говорит Владимир Молчанов.

По аналогии ухода россиян из Киевщины, в Херсоне тоже может быть заминировано абсолютно что угодно.

Подробнее об освобождении Херсона: смотрите видео

После месяцев в оккупации Херсон – освобожден