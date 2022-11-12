Не все сбежали: россияне сами лишили своих военных возможности отступления из Херсона
У большинства оккупантов, как и у херсонцев – одинаковые мобильные телефоны. Связь была российской, но ее уже нет – Россия сама ее уничтожила, в основном, чтобы не допустить сообщений о продвижении российской техники.
Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что в Херсоне остались не батальоны или роты – это отдельные группы или отдельные лица без раций. Все эти оккупанты просто переоделись в гражданское.
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Даже если у россиян есть рации, то они плохого качества и легко прослушиваются – поэтому, если они захотят выйти на связь – их легко обнаружат.
Я не думаю, что остатки российских оккупантов в Херсоне являются какой-то большой проблемой. Большая проблема – это мины, и они разбросаны много где, в разных формах – минные поля, одиночные мины,
– говорит Владимир Молчанов.
По аналогии ухода россиян из Киевщины, в Херсоне тоже может быть заминировано абсолютно что угодно.
Подробнее об освобождении Херсона: смотрите видео
После месяцев в оккупации Херсон – освобожден
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к отступлению россияне начали готовиться раньше, чем 11 ноября, еще в конце октября.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.