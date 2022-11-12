Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що в Херсоні залишились не батальйони чи роти – це окремі групи або окремі особи без рацій. Всі ці окупанти просто переодяглися в цивільне.

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Навіть якщо у росіян є рації, то вони поганої якості і легко прослуховуються – тому, якщо вони захочуть вийти на зв’язок – їх легко виявлять.

Я не думаю, що залишки російських окупантів в Херсоні є якоюсь великою проблемою. Більшоою проблемою є міни і вони розкидані багато де, в різних формах – мінні поля, поодинокі міни,

– каже Володимир Молчанов.

За аналогією відходу росіян з Київщини, у Херсоні теж може бути замінованим абсолютно будь-що.

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Після місяців у окупації Херсон – вільний