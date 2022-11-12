Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що в Херсоні залишились не батальйони чи роти – це окремі групи або окремі особи без рацій. Всі ці окупанти просто переодяглися в цивільне.
Читайте також І туди українська артилерія дістане: загарбники змінили "столицю" окупованої Херсонщини
Навіть якщо у росіян є рації, то вони поганої якості і легко прослуховуються – тому, якщо вони захочуть вийти на зв’язок – їх легко виявлять.
Я не думаю, що залишки російських окупантів в Херсоні є якоюсь великою проблемою. Більшоою проблемою є міни і вони розкидані багато де, в різних формах – мінні поля, поодинокі міни,
– каже Володимир Молчанов.
За аналогією відходу росіян з Київщини, у Херсоні теж може бути замінованим абсолютно будь-що.
Детальніше про звільнення Херсону: дивіться відео
Після місяців у окупації Херсон – вільний
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до відступу росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада, ще наприкінці жовтня.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.