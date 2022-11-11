В центре Херсона местные развернули огромный флаг Украины: эмоциональные кадры

Вся Украина 11 ноября плачет от радости, что наши бойцы вошли в Херсон. В центре города местные развернули огромный флаг Украины.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Можно сказать, что сегодня весь Херсон стал сине-желтым.

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На одном из обнародованных кадрах видно, как местные на центральной площади развернули несколькометровый сине-желтый флаг. Все они с цветами и плакатами встречают своих освободителей – защитников Вооруженных сил Украины. Ранее в центре Херсона силы сопротивления подняли украинский флаг.

Как в Херсоне встречают ВСУ: смотрите видео

Украинцы развернули несколькометровый флаг в Херсоне: смотрите видео

Что известно об освобождении Херсона: главное

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ". Многие плакали, не сдерживая эмоций. В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.

Сейчас украинские воины проводят в городе зачистку. Жителей города просят находиться дома, однако они радостно празднуют на центральной площади.

Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.

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