В облсовете объяснили, как будет жить Херсон во время длительного комендантского часа

С 5 мая в Херсоне будет введен комендантский час, который продлится 58 часов. Во время его будет действовать ряд запретов.

Как рассказал 24 Каналу первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, жители Херсона должны решить свои дела заранее и подготовиться к длительному комендантскому часу. В то же время во время воздушной тревоги можно будет перейти из дома в более безопасное укрытие.

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По его словам, жители Херсона, которые хотят покинуть город до начала комендантского часа, могут сделать это свободно. Когда начнется комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд.

"Скорая помощь будет работать и люди смогут получить доступ к медицинским услугам, но о таких вещах, как запас воды, еды, лекарств, нужно позаботиться заранее", – отметил Соболевский.

Он рассказал, что если жители во время воздушной тревоги будут устремляться к укрытию, то к ним не будет никаких претензий. В то же время находиться в помещении при обстреле значительно безопаснее, чем после начала обстрела идти через улицу в укрытие.

Враг чаще всего использует РСЗО, минометы и ствольную артиллерию и сообщить о воздушной тревоге заранее не всегда есть возможность,

– подчеркнул Соболевский.

В Херсоне вводят комендантский час в 3 дня.