Символ несокрушимости: в Херсоне среди руин пробился арбуз
18 сентября 2023, 16:41Читати новину українською
В Херсоне, который буквально каждый день обстреливают российские военные, среди руин на дороге вырос арбуз. Вероятно, ягода уже даже созрела.
Арбуз пробился через плиты в районе центрального рынка. Соответствующее видео обнародовано в сети, передает 24 Канал.
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Херсонский арбуз пробился и созрел
На обнародованных кадрах автор показала разрушенные российскими захватчиками здания и дорогу.
Центральный рынок. Бывший центральный рынок. Все погоревшее. И знаете что? Арбуз среди города,
– отметила она.
Несколько раз женщина повернула его и постучала, кажется, уже созрел.
Арбуз вырос прямо на дороге: смотрите видео
В Херсонской области фермеры собирают урожай
- В конце августа депутат областного совета рассказал 24 Каналу, что в пригороде Херсона фермеры собирают первый урожай арбузов. Сергей Хлань отметил, что масштабы производства не сравнимы с довоенными годами.
- О полноценном возобновлении предприятий в Херсоне говорить сложно. Ведь российские захватчики каждый день обстреливают промышленные базы. Так что единственным, что начинает возрождаться на деоккупированной части Херсонщины, является сельское хозяйство.
- "Мы все уже видели первые арбузы, фермеры еще с весны их засеяли, а сейчас собирают урожай. Есть и традиционные помидоры, то есть овощеводство постепенно возрождается. Но масштабы сельского хозяйства никак нельзя сравнить с теми, которые были до войны, потому что система орошения фактически разрушена", – подчеркнул депутат.