"Не доходило, пока сами не увидели": в Херсоне миссия ООН попала под обстрел

Миссия ООН побывала в Херсоне и подверглась обстрелам. Представители миссии были возмущены, что российские террористы обстреливают город, когда происходит эвакуация. Хотя перед этим от организации не последовало резкой реакции на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, эвакуация на правом берегу проходит под обстрелами россиян.

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Минометный обстрел Херсона

Хлань отметил, что когда представители миссии ООН попали под обстрел, убегая в свои автомобили, кричали, что по любым нормам обстрелы во время эвакуации невозможны.

Все, что мы говорим каждый день, до ООН не доходило, пока они сами не увидели. Эти преступления россиян не могут уложиться в здоровую голову. Помощь людям, эвакуация, которая сейчас идет на правом берегу, проходит под постоянными обстрелами оккупантов,

– подчеркнул он.

Депутат объяснил, что враг применяет минометные обстрелы, размещаясь на втором этаже затопленных домов.

Россия снова обстреляла эвакуационные группы в Херсоне

В субботу, 10 июня, в 13:55 стало известно, что Россия снова цинично целила в эвакуационные группы на подтопленных территориях Херсона.

В Херсоне российские военные в очередной раз атаковали микрорайон Корабел, откуда идет эвакуация местных жителей, а также центр города. Была ранена 16-летняя девушка и сотрудник полиции.

По информации правоохранителей, в Херсоне повреждены многоэтажные и частные дома. Там после попадания снарядов возникли пожары.