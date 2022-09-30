Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Херсонской области: люди остались без воды и света
Источник:Херсонский городской совет
Российские оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области. Вследствие этого люди остались без воды и света.
Из-за этого полиция открыла уголовные производства. Об этом сообщили в Херсонском городском совете.
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Оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области
Захватчики обстреляли Миролюбовку, Петровку, Белоусово, Новопетровку и Сухой Ставок. В результате ранены, повреждены и разрушены частные дома.
В некоторых населенных пунктах отсутствует водоснабжение и электроэнергия, возможности в ближайшее время восстановить их нет из-за постоянных атак врага.
В мэрии отметили, что на местах обстрелов, где это возможно, работает полиция. Все преступления России были документированы.
В Херсоне оккупанты выселили несколько общежитий
Как рассказали в Генштабе ВСУ, во временно оккупированном Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий. В дальнейшем враг планирует заселить общежития военными, прибывшими на усиление подразделений в этом направлении.
Также захватчики принуждают местных жителей получать гражданство и паспорта России. Так, в Токаревке оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.
Напомним, что Владимир Путин подписал очередные бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. Говорится о Запорожской и Херсонской областях.
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