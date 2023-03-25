Задание ВСУ частично выполнено: количество обстрелов Херсонщины уменьшилось

Украинские защитники поставили перед собой задачу отодвинуть оккупантов хотя бы на 20 километров от среза воды на Херсонщине, чтобы уменьшить интенсивность обстрелов. ВСУ уже частично выполнили ее.

За последние две недели в Херсонском районе таки уменьшилось количество обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Интенсивность обстрелов в Херсонской области уменьшилась

Соболевский сообщил, есть информация, что российские захватчики перебросили часть подразделений глубже в тыл. Таким образом они пытались выйти из зоны огневого контроля Вооруженных Сил Украины.

Проблема в том, что большое количество населённых пунктов именно на берегу Днепра. Сейчас Днепр является "серой зоной" – фактически это "ноль". Там враг имеет множество территорий, чтобы обустраивать позиции и с них работать по нам,

– заметил заместитель главы Херсонского областного совета.

По его словам, говорится даже не о стационарных позициях. Оккупанты понимают, что украинская аэроразведка очень быстро их обнаруживает и уничтожает. Обычно они выезжают на позиции, отрабатывают и возвращаются.

В то же время украинские защитники продолжают работать над выполнением задания и довольно успешно.

Враг продолжает террор мирного населения

Сейчас интенсивность обстрелов оккупантов составляет около 60 ударов в течение суток. Следовательно, около 400–500 вражеских снарядов прилетает на территории Херсонщины за сутки.

Соболевский отметил, что 24 марта в области были сложные сутки. В результате циничных атак оккупантов 2 человека погибли и еще 6 получили ранения. Пострадавшие имеют ранения разных степеней тяжести. В настоящее время они находятся в больницах и получают медицинскую помощь.

На следующий день, 25 марта, враг продолжил обстрелы Херсона. В городе слышна контрбатарейная борьба – это работают украинские военные.

"К счастью, по состоянию на данный момент (14:00 25 марта – 24 Канал) пострадавших от обстрелов нет", – подчеркнул заместитель главы Херсонского областного совета.

По его словам, такие дни в Херсонской области бывают редко.

Новости Херсонщины: коротко