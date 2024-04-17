"Ночь была очень тяжелой": куда на Херсонщине особенно жестоко бьет враг
Российские обстрелы Херсонщины не останавливаются ни на день. Оккупанты цинично бьют по жилым населенным пунктам. Только в течение 16 апреля зафиксировано попадание в магазин, аптеку, предприятие, припортовую инфраструктуру. К сожалению, есть раненые.
Все чаще сообщают именно об уничтожении гражданской инфраструктуры. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что хоть статистически количество обстрелов якобы меньше, но они стали тяжелее и приводят к большим разрушениям.
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Россия намеренно бьет по жилым домам
Последствия от обстрелов очень серьезные, но, к счастью, люди в Херсоне уже хорошо умеют прятаться. У них выработались рефлексы и мгновенная реакция на звуки.
Сегодняшняя ночь была очень сложной, потому что с вечера 16 апреля россияне беспрестанно били, обстреливали Херсон из чего-то тяжелого. Местные говорят, что уже давно такого не было,
– рассказала Евгения Вирлич.
В сводках Генштаба можно увидеть, что, например, по сравнению с осенью 2023 года, обстрелов стало меньше. Но те разрушения, которые они вызывают, – значительно больше и тяжелее. Говорится обо всем правом берегу Херсонщины.
Очень много объектов пострадали. Создается впечатление, что россияне прекрасно знают, куда бить, поэтому бьют конкретно по домам, в которых живут мирные люди. Они целятся по больницам, школам, туда не всегда долетает, но оккупанты хорошо понимают, что рядом есть рынки, жилая застройка,
– сказала журналистка из Херсона.
Очень сильно сейчас страдает часть Бериславского района, которая расположена вдоль реки Днепр, это ближайшие общины к оккупантам. Там очень большие проблемы со светом, впрочем все службы пытаются работать очень быстро и слаженно.
Актуальные новости из Херсонщины
- Днем 16 апреля оккупанты обстреляли Херсонщину с авиации. Они сбросили управляемую авиационную бомбу на город Берислав. В результате вражеского обстрела известно о 17 пострадавших. Местные получили контузии и будут лечиться дома. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Россияне пытаются давить на Херсонщину, используя артиллерию и дроны, но иногда к этому привлекают авиацию. Управляемые авиабомбы Россия сбрасывает ориентировочно раз в неделю. Так враг хочет напомнить о своем потенциале.
- На главу Херсонской ОВА Александра Прокудина хотели совершить покушение. Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал данные об украинском чиновнике. Под видом водителя такси он должен был ездить по городу и собирать информацию. Впоследствии ее должны были использовать для ударов по Херсону и автомобилю Прокудина.