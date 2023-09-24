Каждый раз ночуют в других домах: в Херсонской области оккупанты панически боятся ударов ВСУ

Оккупанты в одном из городов на территории временно оккупированной Херсонщины постоянно меняют место ночлега. В одном доме захватчики проводят не больше одной ночи.

Об этом 24 Каналу заявил редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что об этом рассказали местные.

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"5 – 7 человек захватывают дома. Но в одном доме долго не ночуют. Каждую ночь пытаются ночевать в другом доме. Очевидно, что боятся наших ударов", – подчеркнул Никитенко.

Если все россияне выехали с определенного места, значит, на следующий день заедут другие. Враг постоянно перемещается. Особенно тогда, когда ВСУ бьют по местам скопления оккупантов.

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Россияне боятся

Враг чувствует давление. В частности, в оккупированных Олешках. До россиян на оккупированной территории долетают украинские FPV-дроны. Беспилотники поражают оккупантов довольно далеко от Херсона.

У россиян там много проблем, в том числе с моральным состоянием. Когда может в относительном "тылу" прилететь, ты будешь не очень доволен жизнью,

– отметил редактор херсонского вебсайта "Мост".

К примеру, в Скадовске захватчики паниковали. По оккупированному городу ходили слухи, что якобы оттуда эвакуировался так называемый российский "паспортный стол".

"И все начали говорить: "О, началось". Немножко была паника, но ее очень быстро погасили", – сказал Сергей Никитенко.

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