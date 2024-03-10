Вероятно, что-то задумали, – Гуменюк сказала, использует ли враг тактическую авиацию

Ситуация в Херсонской области остается напряженной. Россияне готовы жертвовать своими самолетами, которые активно сбивают силы украинской противовоздушной обороны, ради наземного продвижения. Однако имеют проблемы с штурмовиками.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что враг продолжает применять штурмы. Он пытается выбивать украинские силы с позиции, которые те заняли на левом берегу.

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Не имеют подразделения для штурма

Также россияне 8 марта впервые за 10 суток ударили авиабомбой по центру Херсона. Оккупанты направили управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации. В результате удара была разрушена пятиэтажка и ранен семилетний ребенок.

По мнению Гуменюк, это свидетельствует о том, что россияне находились в длительном поиске пусковых рубежей, поскольку не решались использовать тактическую авиацию в нашей зоне ответственности. Именно поэтому и не направляли авиабомбы достаточно длительное время.

За последние двое суток мы не наблюдаем активности вражеской тактической авиации, а также ни одного штурма. Россияне, вполне вероятно, что-то задумали, или пытаются обдумать и сделать выводы, что же дальше необходимо делать,

– предположила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Также противник в течение нескольких месяцев во время штурмов на левом берегу не использует бронетехнику. Из-за этого он имеет серьезные межличностные и морально-психологические конфликты в подразделениях в целом.

Собрать штурмовое подразделение оккупантов, которые понимают, что идут на гибель, очень сложно даже россиянам, ведь они не берегут своих военных во время боевых действий. Поэтому у них сейчас нет готового подразделения, которое бы смогло провести штурмовые действия,

– подчеркнула она.

Вечером 8 марта враг ударил по Херсону авиабомбой, которая упала возле многоэтажки и нанесла ее разрушения. В результате удара 7-летний мальчик получил взрывную травму и контузию. После удара бомбой, россияне также устроили массированный артиллерийский обстрел.

В то же время украинские силы продолжают укреплять свои позиции, продолжается работа над расширением плацдарма. Это очень сложная работа, ведь линия фронта на этом направлении очень гибкая и ежедневно меняется ее прохождение.

"Однако мы остаемся на этих позициях, и даже пропагандистские паблики констатируют, что ВСУ там есть, и правый берег, наш тыловой, надежно укреплен. Это является свидетельством того, что шансы врага высадиться на правый берег, даже в их нарративах, тают как лед среди весны", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области