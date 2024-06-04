Херсонцев призывают не выходить на улицу: какие провокации готовят россияне

Местные власти призвали жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицу. Поскольку российские оккупанты могут готовить страшные провокации, а потом обвинить в этом Украину.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в разговоре с 24 Каналом поделился, что захватчики уже работали по такой схеме на оккупированных территориях. Что именно делал враг – читайте в материале.

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Как россияне действовали на ВОТ

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне распространяют очередное ИПСО о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей". Хотя именно россияне уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам. Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан – это российские военные.

Соболевский рассказал, что враг распространял похожие ИПСО преимущественно на оккупированной территории, в частности, в Каховке и Новой Каховке. Тогда оккупанты обстреливали эти населенные пункты именно по скоплению людей. К тому же была заблаговременно подготовлена группа, которая снимала пропагандистов, а потом обвиняли в содеянном Силы обороны Украины.

Сейчас действительно распространяют такую информацию. Есть риск, что могут быть более массированные обстрелы, чем обычно, по Херсону и другим населенным пунктам. Поэтому в эти дни надо быть еще более осторожными, чем в другие дни,

– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

Какова ситуация с обстрелами

Юрий Соболевский отметил, что фиксируется много прилетов и в Херсоне, и в Бериславском районе. Чаще всего россияне сбрасывают КАБы на окраине Берислава, несколько меньше в Херсонский район. Однако даже иногда управляемые авиабомбы прилетают и в Херсон.

Подавляющее большинство обстрелов осуществляется из артиллерийских и минометных систем, РСЗО. Используются также дроны, к тому же как FPV-дроны, так и дроны, которые сбрасывают взрывчатку по автомобильному транспорту или скоплению людей,

– добавил он.

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