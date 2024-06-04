Херсонцев призывают не выходить на улицу: какие провокации готовят россияне
Местные власти призвали жителей Херсона без острой необходимости не выходить на улицу. Поскольку российские оккупанты могут готовить страшные провокации, а потом обвинить в этом Украину.
Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в разговоре с 24 Каналом поделился, что захватчики уже работали по такой схеме на оккупированных территориях. Что именно делал враг – читайте в материале.
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Как россияне действовали на ВОТ
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне распространяют очередное ИПСО о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей". Хотя именно россияне уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам. Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан – это российские военные.
Соболевский рассказал, что враг распространял похожие ИПСО преимущественно на оккупированной территории, в частности, в Каховке и Новой Каховке. Тогда оккупанты обстреливали эти населенные пункты именно по скоплению людей. К тому же была заблаговременно подготовлена группа, которая снимала пропагандистов, а потом обвиняли в содеянном Силы обороны Украины.
Сейчас действительно распространяют такую информацию. Есть риск, что могут быть более массированные обстрелы, чем обычно, по Херсону и другим населенным пунктам. Поэтому в эти дни надо быть еще более осторожными, чем в другие дни,
– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Какова ситуация с обстрелами
Юрий Соболевский отметил, что фиксируется много прилетов и в Херсоне, и в Бериславском районе. Чаще всего россияне сбрасывают КАБы на окраине Берислава, несколько меньше в Херсонский район. Однако даже иногда управляемые авиабомбы прилетают и в Херсон.
Подавляющее большинство обстрелов осуществляется из артиллерийских и минометных систем, РСЗО. Используются также дроны, к тому же как FPV-дроны, так и дроны, которые сбрасывают взрывчатку по автомобильному транспорту или скоплению людей,
– добавил он.
Больше о ситуации на Херсонщине
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне отбирают имущество людей, которые выехали с временно оккупированных территорий и не вернулись. Такие действия оккупанты называют "национализацией". Уже даже распространяют списки домов и квартир, которые считают "бесхозными".
- Журналистка из Херсона Евгения Вирлич сообщила, что гуманитарная ситуация на левобережье Херсонщины стала еще жестче. Жители не могут получить никакого обслуживания, поэтому вынужденно берут российские паспорта. Сложная ситуация с медициной. Россияне привозят медиков из глубинок России, но и те не имеют сильного желания туда ехать.
- Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне возобновили штурмы острова Нестрига, над которым Украина установила контроль 28 апреля 2024 года. Он уточнил, что для россиян этот остров – важная позиция, ведь это правый берег. Кроме того, на острове Нестрига достаточно высокий камыш, где можно спрятаться.