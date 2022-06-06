Херсонский коллаборант Владимир Сальдо требует захватить Очаков

Ставленики Кремля в Херсонской области нацелились на Очаков в Николаевской области. Так называемые оккупационные власти в Херсонской области хотят получить доступ к Черному морю.

Очаков блокирует для захватчиков выход из Днепро-Бугского лимана

Об этом сообщил в социальных сетях спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он заявил, что херсонский коллаборант Владимир Сальдо требует захвата Очаков.

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По информации Братчука, предатель, которого Европейский Союз включил в 6 пакет санкций , хочет возобновить судоходство в районе портов Херсонской области.

Очаков, контролируемых украинскими военными, блокирует для захватчиков выход из Днепро-Бугского лимана в Черное море.

Хотим посоветовать коллаборанту Сальдо начинать думать не о захвате новых городов, а о том, куда бежать из Херсона после деоккупации,

– резюмировал Братчук.



Коллаборант Сальдо требует захватить Очаков для выхода в море / Скриншот

Предатель Сальдо хочет отметить так называемый "день России"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что незаконный "руководитель" временно оккупированной Херсонской области прибег к манипуляции.

Он заявил, что Херсонщина отметит так называемый "день России" вместе с россиянами. Сальдо сказал, что праздник будет спланирован таким образом, чтобы жители "почувствовали себя частью великой страны".

Российские военные обстреливают Очаков

Николаевская область страдает от обстрелов российских военных, открывающих огонь с оккупированных территорий Херсона.

В ночь с 30 на 31 мая российские военные открыли огонь по Очакову . Город попал под обстрел около 23:00

Оперативное командование "Юг" информировало, что ночные обстрелы по Очакову велись реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган".

1 июня в ОК "Юг" информировали, что вооруженные силы России из Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносили удар по Очакову .

Оккупанты уничтожили в Очакове частный жилой дом. Кроме того, они существенно повредили портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. По меньшей мере, один человек получил ранения. Еще один обстрел Очаков потерпел в ночь на 2 июня .

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