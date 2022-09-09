В Херсонской области оккупанты "отрезаны", шансов выжить нет, – военный эксперт

ВСУ пошли в наступление на разных направлениях. Украинские защитники продвигаются на Херсонщине, а враг – отрезан.

На Юге россияне заперты в котле. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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В котле 20 – 25 тысяч российских военных

По словам Нарожного, россияне перебросили свои элитные части вдв, чтобы они ехали 500 с лишним километров. Доехать, разместиться, отдохнуть – на это нужно время. Вместо этого они пришли, сразу ввязались в бой и влезли в котел.

Они отрезаны водным препятствием (Днепр). С одной стороны, ВСУ с мощной артиллерией. Мы держим под огневым контролем все три моста, они отойти не могут, зайти не могут, снабжать оружием и боеприпасами не могут. Там в котле 20 000 – 25 000 личного состава,

– подчеркнул военный эксперт.

Наступление будет продолжаться

В настоящее время у ВСУ хватает боеприпасов для дальнобойной артиллерии. "Они стреляют по всем высокостоящим целям – по баржам, которые доставляют оружие, по пунктам управления. И этот темп мы держим", – подчеркнул Нарожный. Более того, боеприпасы для HIMARS предусмотрены новым пакетом помощи от США.

Нет никаких признаков, что это наступление остановится. Шансов выжить у этой группировки нет,

– сказал Нарожный.

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