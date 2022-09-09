В Херсонской области оккупанты "отрезаны", шансов выжить нет, – военный эксперт
ВСУ пошли в наступление на разных направлениях. Украинские защитники продвигаются на Херсонщине, а враг – отрезан.
На Юге россияне заперты в котле. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.
Достойно внимания Позиционные бои преуспевают, удалось продвинуться на десятки километров, – ОК "Юг"
В котле 20 – 25 тысяч российских военных
По словам Нарожного, россияне перебросили свои элитные части вдв, чтобы они ехали 500 с лишним километров. Доехать, разместиться, отдохнуть – на это нужно время. Вместо этого они пришли, сразу ввязались в бой и влезли в котел.
Они отрезаны водным препятствием (Днепр). С одной стороны, ВСУ с мощной артиллерией. Мы держим под огневым контролем все три моста, они отойти не могут, зайти не могут, снабжать оружием и боеприпасами не могут. Там в котле 20 000 – 25 000 личного состава,
– подчеркнул военный эксперт.
Наступление будет продолжаться
В настоящее время у ВСУ хватает боеприпасов для дальнобойной артиллерии. "Они стреляют по всем высокостоящим целям – по баржам, которые доставляют оружие, по пунктам управления. И этот темп мы держим", – подчеркнул Нарожный. Более того, боеприпасы для HIMARS предусмотрены новым пакетом помощи от США.
Нет никаких признаков, что это наступление остановится. Шансов выжить у этой группировки нет,
– сказал Нарожный.
Контрнаступление на Херсон: коротко
- В конце августа ВСУ удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области. После этого в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге.
- Там врагу очень "жарко". Наш огневой контроль выжигает оккупантов с этой территории.
- По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, для успешного наступления необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок. Кроме того, нужно современное вооружение.
- В США полагают, что Украина может вернуть Херсон до конца года. Речь идет и о деоккупации Новой Каховки, где расположен канал, поставляющий воду в оккупированный Крым.
- Недавно ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области. Над поселком снова взвился украинский флаг.
- Украинские бойцы ударили по понтонной переправе и мосту. Речь идет о сооружении в районе Дарьевки и Новой Каховки.
- ВСУ преуспевают как в позиционных атаках, так и по площади освобожденных территорий. В ОК "Юг" сообщают, что речь идет о продвижении вглубь от 2 километров до нескольких десятков.
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